Esta semana comienza la ronda de indagatorias en la causa por el Vacunatorio VIP, que tendrá entre los citados al ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky.

Las convocatorias, que incluyen más de 30 personas entre exfuncionarios, sindicalistas, empresarios y legisladores, comenzarán el próximo viernes 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre.

La medida fue adoptada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández.

Si bien la magistrada había archivado parcialmente la causa, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación y pidió profundizar tanto en la responsabilidad de los funcionarios a cargo de la vacunación como también a quienes recibieron esas dosis.

Los camaristas apuntaron que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo entre los grupos prioritarios y las vacunas eran un “bien escaso” que debían administrarse. Además, buscan determinar si quienes fueron inoculadas en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas e incluso sus domicilios incumplieron los requisitos para saltarse la fila.

Para Taiano, los vacunados “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el Covid-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”.

La causa tiene hasta el momento tres procesados en el tramo que alcanza a exfuncionarios para ser llevados a juicio oral: Marcelo Guille, exsecretario del exministro Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Maceira, exdirector del Hospital Posadas.

Ginés García, quien renunció a su cargo como ministro tras estallar el escándalo en 2021, también se encontraba entre los acusados que iban a ser enjuiciados, pero quedó afuera tras su fallecimiento a los 79 años en 2024.

Quiénes serán citados a indagatoria

Entre las 34 personas citadas a partir del 2 de octubre se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda «Chiche» Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky, cuyas declaraciones revelaron el caso; y los diputados Jorge Taiana y Eduardo Valdés. Ellos estarán entre los últimos en ser citados, entre noviembre y diciembre.

Se suman el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata; el empresario Florencio Aldrey, del diario La Capital de Mar del Plata, junto con sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey; Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille.

De la familia Duhalde también fueron convocadas las hijas del expresidente, María Eva y Juliana Duhalde; y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.

La lista continúa con Gabriel Michi, Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua, Esteban Collazo, Hugo Curto, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor “Topo” Devoto.

NA