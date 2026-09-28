Del 22 al 31 de enero, el escenario de Bendu Arena recibirá a gigantes del rock, referentes consagrados y artistas de la escena actual para una seguidilla de seis noches únicas, en las que se presentarán Divididos, Ciro y Los Persas, Dillom, El Plan de la Mariposa, La K’onga, La Delio Valdez y Candu Domínguez.

La primera fecha será el 22 de enero y estará a cargo de El Plan de la Mariposa, la banda oriunda de Necochea, que viene de tocar en Europa y se encuentra de gira por varios países de Latinoamérica. El 31 de octubre realizará su tercer Movistar Arena de Buenos Aires tras agotar los anteriores.

La grilla continúa con Ciro y Los Persas el 23 de enero. La banda de Andrés Ciro Martínez se encuentra de gira por Europa, ya se presentaron en Madrid, Barcelona, Mallorca y Málaga, hoy lo harán en Dublín y el 24 de octubre será su último concierto del año en Buenos Aires en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors.

El miércoles 28 de enero llegará el turno de Fiesta ¡FA!, comandada por Mex Urtizberea. Se trata de una celebración de la música donde todos asisten sin saber qué es lo que va a suceder y salen maravillados de lo sucedido. El 8 de noviembre realizará un nuevo Movistar Arena, la tercera “Gran Fiesta ¡FA!” en esa misma sala.

La noche del jueves 29 de enero será una auténtica cumbre de fiesta y baile popular. La Delio Valdez, La K’onga y Cande Domínguez unirán fuerzas en una fecha a puro ritmo.

El viernes 30 de enero desembarcará Dillom, una de las figuras más disruptivas de la escena argentina actual, que acaba de sacar su tercer disco “La Nueva Violencia”, en el que abraza el vértigo de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la necesidad constante de entretenimiento.

Finalmente, el sábado 31 de enero, el cierre quedará en manos de Divididos. La Aplanadora del Rock, que coronará la grilla con un show demoledor, continúa su gira por el país y el 31 de octubre se presentará en Barcelona. Además, seguirá celebrando sus 38 años en el Teatro Flores el 10, 11, 15 y 17 de diciembre, luego de agotar las primeras cuatro fechas en agosto.

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Rock, fiesta y música urbana en una grilla imperdible en Bendu Arena

22/01: EL PLAN DE LA MARIPOSA

23/01: CIRO Y LOS PERSAS

28/01: FIESTA ¡FA!

29/01: LA DELIO VALDEZ / LA K’ONGA / CANDU DOMÍNGUEZ 30/01: DILLOM

31/01: DIVIDIDOS

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