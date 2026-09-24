Buenos Aires, 24 septiembre (NA) — El Senado convirtió en ley el proyecto de ley de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deja sin ese beneficio a más de un millón de personas. Entre las ciudades afectadas de encuentra Mar del Plata.

La iniciativa fue sancionada por 38 contra 8 votos.

El tratamiento del proyecto se inició tras haber sancionado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo debía garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.