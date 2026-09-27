Buenos Aires, 27 septiembre (NA) — Esta semana comienza el 62.º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que tendrá lugar entre los próximos miércoles y viernes en la ciudad de Mar del Plata, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

El encuentro convocará a líderes empresarios, políticos y sociales para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.

Según señalaron los organizadores, están invitados el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios, legisladores y dirigentes de distintas áreas.

Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.

“Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62.º Coloquio y CEO del Grupo Galicia.

Como todos los años, el 62.º Coloquio de IDEA buscará generar un espacio de diálogo entre empresarios, especialistas, referentes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y las oportunidades que se abren en el nuevo escenario global.

El evento estará organizado en torno a cuatro grandes ejes que recorren los principales desafíos para que la Argentina pueda transformar su potencial en desarrollo:

Megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era.

que están dando lugar a una nueva era. Los pilares necesarios para consolidar una Argentina estable.

para consolidar una Argentina estable. Las condiciones para mejorar la competitividad.

Y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

“La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, agregó Kon.

Agencia NA