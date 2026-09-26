La Federación Argentina de Municipios, que reúne a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, expresó su rechazo a la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada por el Senado y responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por el impacto que tendrá sobre los usuarios de gas.



A través de un comunicado, la entidad que representa a más de 500 intendentes e intendentas calificó la decisión como “otro ataque insensible del Gobierno de Milei a los derechos de las familias argentinas” y manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Desde la FAM señalaron que el régimen establecía tarifas diferenciales para aquellas regiones donde las condiciones climáticas requieren un mayor consumo de gas para calefacción. En ese sentido, consideraron que la eliminación de ese beneficio tendrá un impacto directo sobre los ingresos de las familias alcanzadas.

“Esta quita de una medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, sostuvo la organización municipal en el comunicado.

La Federación también vinculó la modificación del régimen con el escenario actual de tarifas de los servicios públicos y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los hogares durante los meses de invierno.

“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, expresó la FAM.

Finalmente, la entidad ratificó su rechazo a la medida y afirmó que continuará trabajando para “reconquistar y defender cada derecho”.

La decisión del Senado generó además cuestionamientos de distintos sectores políticos y municipales de Mar del Plata, una de las ciudades alcanzadas por el régimen de Zona Fría, mientras crece la preocupación por el impacto que la modificación podría tener sobre las facturas de gas de los usuarios.

