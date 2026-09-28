Quien abre un comercio o empieza un emprendimiento suele dedicar mucho tiempo a elegir productos, definir precios, conseguir proveedores y atraer clientes. Sin embargo, hay otra decisión que atraviesa todas las ventas: cómo recibir el dinero. La pregunta sobre como cobrar en mi negocio dejó de tener una única respuesta, porque hoy conviven efectivo, tarjetas, códigos QR, links de pago, tiendas online y dispositivos que permiten completar una operación desde distintos puntos de contacto.



La variedad puede verse en comercios grandes, pero también en almacenes, locales gastronómicos, ferias, profesionales independientes y pequeños emprendimientos. En ciudades como Necochea y Quequén, donde conviven actividades comerciales tradicionales, turismo, servicios y propuestas que nacen directamente desde redes sociales, la forma de vender también determina qué herramienta de cobro resulta más práctica.

No necesita lo mismo una cafetería que atiende cientos de operaciones presenciales que una persona que vende productos por Instagram. Tampoco un negocio que tiene local físico y, al mismo tiempo, envía pedidos a otras ciudades.

Cada tipo de venta plantea una necesidad diferente

Durante mucho tiempo, el esquema comercial era relativamente simple. El comprador llegaba al local, elegía el producto y pagaba en la caja. El efectivo era protagonista y las tarjetas se procesaban mediante una terminal específica.

La digitalización amplió ese recorrido.

Un cliente puede descubrir hoy un producto en una red social, consultar el precio por WhatsApp, acordar una entrega y pagar antes de recibirlo. Otra persona puede comprar directamente desde una tienda online. También están quienes siguen entrando al comercio, pero prefieren abonar acercando una tarjeta o escaneando un QR.

Por eso, antes de incorporar una herramienta conviene observar dónde se producen realmente las ventas.

Un negocio con atención presencial puede necesitar una solución preparada para tarjetas y pagos sin contacto. Nave Point, por ejemplo, permite recibir operaciones con diferentes tecnologías desde un equipo pensado para la caja física. Para un comercio donde la mayor parte de los clientes llegan al mostrador, ese formato puede integrarse de manera natural al trabajo cotidiano.

El QR cubre otra dinámica. El código puede quedar visible en el punto de venta para que el comprador lo escanee desde una aplicación compatible. Esto resulta especialmente práctico en negocios de cercanía, espacios con poco lugar en la caja o actividades que quieren sumar una alternativa digital sin depender únicamente de las tarjetas.

Cuando la venta empieza en WhatsApp o Instagram

Las redes sociales abrieron un canal comercial que hace algunos años prácticamente no existía.

Emprendedores de indumentaria, gastronomía, decoración, servicios y una enorme variedad de rubros utilizan Instagram para mostrar lo que hacen. WhatsApp, por su parte, suele aparecer después para confirmar disponibilidad, coordinar entregas y resolver consultas.

El desafío llega cuando el interesado decide comprar.

En lugar de limitar ese intercambio al envío manual de datos bancarios, existen herramientas que permiten generar un link asociado al pago. El vendedor puede compartirlo dentro de la misma conversación y el cliente continuar la operación desde su teléfono.

Nave Negocios incluye links de pago entre sus alternativas. La herramienta está pensada justamente para ventas a distancia y puede compartirse por WhatsApp, redes sociales u otros canales.

Este modelo resulta útil cuando no hay un catálogo rígido. Un profesional puede enviar un presupuesto diferente para cada trabajo; un emprendimiento puede cobrar una seña; un negocio puede tomar un pedido especial que no aparece publicado en su tienda.

El comercio físico y el digital ya no viven separados

Tener una tienda online tampoco significa abandonar el local.

Cada vez resulta más habitual que ambos espacios se complementen. Una persona puede mirar productos desde su casa y retirarlos después por el comercio. También puede conocer una marca durante sus vacaciones en la costa y volver a comprar desde otra ciudad meses más tarde.

Para los negocios de localidades turísticas, esta combinación abre posibilidades interesantes. El vínculo con un visitante no tiene que terminar necesariamente cuando vuelve a su lugar de residencia.

El e-commerce permite mantener esa relación, aunque incorpora nuevas tareas: administrar stock, preparar pedidos, organizar envíos y resolver un checkout donde el comprador pueda completar la operación sin demasiados pasos.

Nave permite integrar soluciones de cobro con tiendas online y plataformas utilizadas para comercio electrónico. De esta manera, el pago puede incorporarse directamente al recorrido de compra, evitando que cada pedido dependa de una coordinación manual entre cliente y vendedor.

Ofrecer opciones sin complicar la administración

La cantidad de métodos disponibles puede ser una ventaja para el consumidor y, al mismo tiempo, convertirse en un problema si el comerciante termina revisando cada operación en un lugar diferente.

Una venta mediante QR, otra con tarjeta y una tercera generada desde internet deberían ser sencillas de seguir después.

Por eso, además del momento del cobro, las plataformas actuales incorporan funciones de gestión. Nave permite consultar operaciones y centralizar información vinculada con diferentes canales dentro de su ecosistema.

La utilidad aparece al terminar la jornada. Saber qué se cobró, revisar movimientos y ordenar las ventas es tan importante como haber procesado rápidamente cada transacción.

En un negocio atendido por varias personas, la organización adquiere todavía más peso. Cuantos más canales se incorporan, mayor es la necesidad de contar con información clara para no reconstruir después el día a partir de comprobantes, mensajes y capturas de pantalla.

Elegir según el funcionamiento real del negocio

No existe una única configuración que sirva para todos los comercios.

Un almacén de barrio puede encontrar en el QR y una terminal presencial las alternativas suficientes para su actividad diaria. Un emprendimiento que vende desde redes probablemente valore más los links. Quien tiene una tienda digital necesita que el proceso de pago esté integrado al sitio, mientras un negocio con varios canales puede combinar todas estas herramientas.

También cambia el comportamiento de los clientes. Hay quienes utilizan tarjeta para casi todas sus compras, personas acostumbradas a escanear códigos y consumidores que prefieren resolver todo desde una billetera digital instalada en el teléfono.

Nave reúne QR, links, Nave Point y soluciones para tiendas online dentro de una misma propuesta, lo que permite seleccionar herramientas de acuerdo con el canal donde ocurre la venta y sumar nuevas alternativas a medida que cambia la actividad.

Para un comercio que recién empieza, esto permite pensar los medios de cobro como una parte del crecimiento y no como una decisión definitiva tomada el primer día.

Un emprendimiento puede comenzar vendiendo a conocidos y coordinando pedidos por mensajes. Después puede participar de ferias, abrir un local o crear una tienda digital. En cada etapa cambian el volumen de operaciones, las necesidades administrativas y la manera en que los clientes se relacionan con la marca.

En Necochea y Quequén esa diversidad puede encontrarse en una misma cuadra: comercios históricos, propuestas gastronómicas, profesionales, pequeños productores y proyectos que nacieron desde un teléfono. Cada uno tiene una forma distinta de llegar al cliente, y esa diferencia también define cómo se organiza el momento en que una consulta finalmente se transforma en una venta.