Este lunes 28 de septiembre reabre la inscripción para la 66° Caravana de la Primavera, que finalmente se realizará el domingo 4 de octubre, luego de que la organización decidiera postergar la fecha original por las condiciones climáticas.

Las inscripciones estarán nuevamente disponibles de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00, en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, ubicada en Matheu 3349. También se podrá realizar la inscripción en todas las sucursales de FAVA.

El valor del solapín es de $4.000 y puede abonarse en efectivo o mediante transferencia. Además, quienes no puedan acercarse personalmente podrán realizar la inscripción a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862.

Los solapines adquiridos antes de la postergación mantienen su validez para la nueva fecha, por lo que quienes ya estaban inscriptos no necesitan realizar ningún trámite adicional.

La inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, aunque permite acceder a distintos beneficios y representa una forma de colaborar con la organización:

Participación en el tradicional sorteo de una bicicleta.

Un vaso de gaseosa.

Un helado.

Acceso a micros.

Posibilidad de subir la bicicleta al camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura.

Atención médica.

La 66° Caravana de la Primavera se realizará el domingo 4 de octubre bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”, una invitación de los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo a volver a encontrarse y disfrutar de una de las tradiciones más importantes de Mar del Plata.

La convocatoria será a las 8:00 en Matheu y Jujuy. El recorrido de ida será por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata. Allí habrá un momento para descansar, comer y reponer energías antes de emprender el regreso. La vuelta será por la costa hasta avenida Luro, finalizando en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

Desde el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo invitan a toda la comunidad a sumarse a una nueva edición de la Caravana y a recibir la primavera “juntos, levantemos la mirada”.