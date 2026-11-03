Pergamino recibió durante el fin de semana las Finales Provinciales de Primera División, con la participación de 24 equipos de las ligas regionales LiCeBo y LiNoBo.

En la rama masculina, Once Unidos tuvo una actuación sobresaliente y se quedó con el título tras vencer en la final a Recreativo de Carmen de Areco por 3-0, con parciales de 25-14, 25-16 y 25-19. En su camino a la consagración, el conjunto marplatense también superó en semifinales a Liniers de Bahía Blanca y en cuartos de final dejó en el camino a Banco Provincia, campeón de la edición 2025.

En cuanto a las posiciones finales, Racing de Olavarría terminó cuarto y Banco Provincia de Mar del Plata fue quinto. Luego se ubicaron Alianza de Chivilcoy (6°), Olimpo de Bahía Blanca (7°), Argentino de Alfonzo (8°), Mariano Moreno de Olavarría (9°), Alsina de Los Toldos (10°), Tiro Federal de Baradero (11°) y Somisa de San Nicolás (12°).

Por su parte, en la competencia femenina, Cedetalvo alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato tras caer ante Bahiense del Norte por 3-0 (25-21, 25-19 y 25-19). Once Unidos también tuvo una destacada participación y finalizó tercero. Luego se ubicaron Club Junín (4°), Liniers de Bahía Blanca (5°), Estudiantes de Olavarría (6°), Mar Chiquita de Mar del Plata (7°), Argentino de Pergamino (8°), Alsina de Los Toldos (9°), Tiro Federal de Baradero (10°), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (11°) y Somisa de San Nicolás (12°).

La competencia otorgó plazas para la Liga Federal 2027, que se disputará del 18 al 27 de febrero en San Carlos de Bariloche.

El Clausura llevará el nombre de Anita Peralta

La Asociación Marplatense de Voleibol (AMV) resolvió que el Torneo Clausura lleve el nombre de Anita Peralta, en homenaje a la joven jugadora del Club Once Unidos de Necochea, quien falleció en julio pasado en un accidente de tránsito. La decisión busca mantener vivo su recuerdo y reconocer su vínculo con el deporte.

El certamen transita sus instancias finales con la participación de clubes afiliados en las ramas femenina y masculina. La competencia incluye las categorías formativas Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18, además de Primera División, que cuenta con los niveles Top 6 y Ascenso en femenino y Top 8 y Ascenso en masculino.