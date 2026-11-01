Alvarado de Mar del Plata consiguió el objetivo, aunque estuvo lejos de tener una mañana tranquila. Este domingo, el conjunto marplatense perdió 2-1 frente a Sportivo Las Parejas en el partido de vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, pero logró sostener su lugar en la competencia y acceder a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Pablo Martel llegaba con la tranquilidad que le otorgaba el triunfo por 1-0 obtenido como visitante, con gol de Ariel Castellano. Sin embargo, la revancha en el Minella terminó convirtiéndose en una prueba de sufrimiento para el conjunto marplatense.

La visita golpeó primero a los 29 minutos de la etapa inicial, cuando Alan Galeano aprovechó una oportunidad para establecer el 1-0. El panorama se complicó todavía más para el Torito en el complemento: a los 9 minutos, Emilio Suárez marcó el segundo y puso a Sportivo Las Parejas arriba 2-0, resultado que lo estaba dejando afuera de la competencia.

La serie terminó igualada 2-2, pero la mejor ubicación de Alvarado en la fase regular terminó siendo determinante para definir al clasificado. El conjunto marplatense consiguió el pasaje a cuartos de final, aunque dejó algunas señales de preocupación por las dificultades que tuvo para sostener la ventaja conseguida en el partido de ida.

El objetivo sigue siendo el mismo: conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional y recuperar la categoría que perdió. Para eso, el Torito deberá mejorar su rendimiento y evitar que los próximos compromisos vuelvan a transformarse en una prueba de sufrimiento.

Ahora Alvarado espera conocer a su próximo rival en los cuartos de final de la Reválida, instancia a la que también accedieron Kimberley, Olimpo, Douglas Haig, Gimnasia de Chivilcoy y Juventud Antoniana, entre otros.