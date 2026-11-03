La Administración de Punta Mogotes realizó durante la temporada baja una serie de obras y adquirió equipamiento para mejorar los servicios del complejo de cara al verano 2027. Los trabajos incluyeron nuevos accesos, mejoras en baños públicos y la renovación de espacios recreativos, además de la incorporación de ocho sillas anfibias y cinco desfibriladores. El administrador general, Fernando Maraude, explicó que las intervenciones apuntan a recibir de la mejor manera a marplatenses y turistas.

Entre las obras se destaca el ordenamiento del límite entre Punta Mogotes y Punta Canteras, donde se construyó un nuevo acceso público a la playa. Además, en el sector sur del complejo se ejecutaron casi 100 metros de vereda para mejorar la circulación peatonal. En los baños públicos continuaron las mejoras, con la incorporación de duchas y bebederos y trabajos para resolver los problemas de abastecimiento de agua durante la temporada.

En el sector norte se renovó íntegramente la plaza ubicada frente a los balnearios 22 y 23, con la colocación de un mangrullo, toboganes, sube y baja y hamacas. También se continuó con la instalación de bancos y mesas de estilo canadiense, fabricados en madera plástica reciclable, en distintos puntos del complejo, para sumar espacios de descanso y encuentro.

En materia de accesibilidad, se adquirieron ocho sillas anfibias destinadas a personas con movilidad reducida. Esta incorporación permitirá facilitar el acceso al mar y ampliar las posibilidades de disfrutar de la playa.

También se compraron cinco desfibriladores para asistir ante emergencias que requieran reanimación cardiopulmonar (RCP). Los equipos estarán disponibles en los nuevos refugios de guardavidas ubicados en los cinco pasillos públicos del complejo, como parte del equipamiento previsto para la próxima temporada.