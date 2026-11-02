Dos equipos miembros de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) se consagraron campeones Regionales Sub 19. A su vez, tres clubes consiguieron podio y cuatro jugadoras fueron distinguidas.

Las competencias bonaerenses, en sus distintas categorías, tuvieron lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre paralelamente en Mar del Plata (D, E, F), Bahía Blanca (A y C) y Junín (B).

En la ciudad hubo destacada participación de equipos locales, que en el instancia final jugaron en el Estadio Panamericano de Hockey.

En el Regional ‘D’, Del Valle (Necochea) se coronó campeón tras superar a Comercial por 4 a 1 con los goles de Emilia Badie, Magdalena Raggio, Maite Tabares y Josefina Daglio. A su vez, Badie fue distinguida con el premio a Mejor Jugadora de la Final y Tabares como la Mejor Jugadora del Torneo.

El tercer lugar lo ocupó Puerto Belgrano (Punta Alta) y el premio a Mejor Arquera del Torneo se lo llevó Francesca Abitante de Uncas Rugby Club (Tandil).

En el CRC ‘E’, Viajantes (Pergamino) se consagró campeón tras empatar 2 a 2 con Náutico de Mar del Plata y vencerlo en los shootouts por 4 a 3. Sus jugadoras Trinidad Fagotti y Felicitas Mendivel se llevaron las distinciones a Mejor Arquera del Torneo y Mejor Jugadora de la Final respectivamente. Náutico no sólo obtuvo el subcampeonato ya que Candela Odetto fue reconocida como la Mejor Jugadora del Torneo.

Por otro lado, el Regional ‘F’ tuvo como campeón a General Belgrano, que se impuso por 5 a 4 ante Estudiantes Unidos. Asimismo, IDRA ‘B’ consiguió el tercer puesto luego de ganarle por 4 a 1 en los shootouts a CET-Pinamar. En las distinciones individuales, Graciana Tapo (General Belgrano) fue distinguida como la Mejor Jugadora del Torneo, Emma Gebel Bustamante (Independiente Puan) recibió el premio a Mejor Arquera y Joaquina Rocca (Estudiantes Unidos) fue reconocida por su desempeño en la Final.

En Bahía Blanca, Mar del Plata Club se consagró campeón del CRC ‘A’, tras ganarle 2 a 1 Sociedad Sportiva, con tantos de Julieta Riccardi y Mia Blois, quien también fue elegida Mejor Jugadora de la Final.

RESULTADOS FINALES DE LOS EQUIPOS DE LA AAMH

CRC ‘A’: Mar del Plata Club 1º / Unión del Sur 4º / Trinity 5º

CRC ‘B’: Universitario 5º

CRC ‘C’: Once Unidos 5º

CRC ‘D’: Del Valle 1º/ Comercial 2º / Polideportivo Villa Gesell 5º / Talleres 6º / Biguá 8º

CRC ‘E’: Náutico 2º / Unión del Sur ‘B’ 5º

CRC ‘F’: IDRA ‘B’ 3º / CET- Pinamar 4º

Campeonato Argentino de Clubes ‘B’

El equipo Sub 19 de Sporting alcanzó el tercer lugar en el Campeonato Argentino de Clubes ‘B’ en Rosario. Las chicas de Villa Marista le ganaron 1 a 0 a Los Perales con un gol de córner de Federica Galli.

En el mismo torneo, Banco Provincia venció por 1 a 0 a Paraná Rowing Club, gracias a un tanto de Pilar Oreja, y consiguió el 7º puesto.