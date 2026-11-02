Obras Sanitarias formalizó este lunes los contratos para ejecutar dos nuevas obras que permitirán ampliar la cobertura cloacal en el barrio Las Heras y mejorar el funcionamiento de la red de desagües pluviales en el sector de avenida Peralta Ramos y Falucho.

Los acuerdos fueron firmados por el presidente y la vicepresidenta de OSSE, Tomás Amato y Cristina Coria, junto a la Jefa de Compras Silvia Soliverez y representantes de las empresas Istria e Infraestructura Urbana, respectivamente. La inversión –con fondos propios- conjunta asciende a $140.555.896.

Cloacas para el barrio Las Heras

A través de la Licitación Privada Nº 12/26, OSSE ejecutará la obra “Completamiento de Redes Cloacales 2026 – Barrio Las Heras”, destinada a extender el servicio a sectores que aún no cuentan con esta prestación. La inversión prevista es de $66.621.059 y el plazo de ejecución, de 60 días corridos.

El proyecto comprende la instalación de aproximadamente 597 metros de cañerías de PVC de 160 milímetros, la construcción de bocas de registro y la ejecución de 31 conexiones domiciliarias, además de los empalmes con la red existente y las tareas complementarias necesarias para su puesta en funcionamiento.

Los trabajos se desarrollarán en las siguientes calles:

· Génova entre Vignolo A. y Olazar O.

· Olazar O. entre Nápoles y Génova.

· Nápoles entre Vignolo A. y Olazar O.

· Olazar O. entre Nápoles y Puán.

· Puán entre Vignolo A. y Olazar O.

· Vignolo A. entre Nápoles y Puán.

Mejoras en la red de desagües pluviales

Por medio de la Licitación Privada Nº 15/26, OSSE contrató a la empresa Infraestructura Urbana para ejecutar la obra “Remodelación de Sumideros en avenida Peralta Ramos 4401 y otros”, en inmediaciones de Peralta Ramos y Falucho. La inversión asciende a $73.934.837, con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La intervención forma parte del programa de mejoramiento operativo de la red de desagües pluviales y contempla la demolición de cinco sumideros existentes, ubicados sobre avenida Peralta Ramos, que serán reemplazados por otros diseños de nuevas estructuras.

Además, se construirán enlaces pluviales entre los sumideros y el frente costero, mediante trabajos de excavación, colocación de cañerías y adecuación de conexiones. Finalmente, se repararán las calzadas y veredas intervenidas.

Ambas obras se enmarcan en el plan de OSSE para fortalecer la infraestructura sanitaria, ampliar el acceso a servicios esenciales y optimizar los sistemas de saneamiento y drenaje urbano, con mejoras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.