Mar del Plata Club fue escenario de una verdadera fiesta del rugby infantil. Santa Celina se llenó de colores con la presencia de camisetas de clubes llegados desde distintos puntos del país para participar del 40° Encuentro Nacional de Rugby Infantil Gustavo Togni, que reunió a casi 2.000 chicos de entre 6 y 13 años.

Las canchas se multiplicaron a lo largo y ancho del predio de un club que no para de crecer y que festejó los 40 años del «Gustavo Togni» con récord de chicos participantes.

Así, las infantiles de los clubes locales tuvieron la chance de jugar ante equipos de afuera, algunos de marcado renombre como los llegados de URBA o Duendes de Rosario, un histórico del rugby del interior del país.

Los dos estacionamientos establecidos para la ocasión se llenaron de vehículos, al tiempo que los micros que trasladaron a las distintas delegaciones se ubicaron en las adyacencias del predio.

La jornada arrancó temprano, con la música de la Banda del GADA 601 que entonó la Marcha de San Lorenzo, el Himno Nacional y el clásico «Muchachos» que inmortalizó la Scaloneta en 2022.

El presidente de Mar del Plata Club, Tomás Nutter, abrió el encuentro con las palabras de bienvenida, ante la atenta mirada del intendente municipal Guillermo Montenegro, quien también se acercó a disfrutar de la jornada.

Entre los visitantes se destacaron las presencias de un ex jugador de Los Pumas y Duendes como Román «Pitu» Miralles y el campeón olímpico con Los Leones en Río de Janeiro 2016, Agustín «Pájaro» Mazzilli.

El rugby se extendió desde las 9.30 hasta las 13. Inclusive pudo verse un par de partidos más luego del «tercer tiempo» de los chicos. Es que nadie quería irse.

Los entrenadores y coordinadores también tuvieron su tercer tiempo. Y en el medio se realizó el sorteo del bono que vendió el club en los últimos meses para seguir encarando obras que entregó premios increíbles. El ganador se llevó un auto cero kilómetro, el segundo una moto y hubo tres premiados más con electrodomésticos.

Los dirigentes, que trabajaron desde las primeras horas del sábado para que no falle nada, no podían disimular en su rostro la alegría por lo que había sido una jornada récord. Tampoco el cansancio claro.

Fue un encuentro de rugby pero en Mar del Plata Club trabajaron todos a la par sin distinción de disciplina. Por eso pudo verse a las chicas y subcomisiones de hockey aportando desde la primera hora para que todo salga perfecto. Como hicieron las distintas divisiones del rugby, incluido el plantel superior.

«Cansados pero felices. Lo de hoy superó inclusive nuestras expectativas previas. Ahora tocará descansar unos días y ya empezar a trabajar para la edición 41° porque el Gustavo Togni ya es un clásico del rugby infantil no sólo para los clubes de Mar del Plata», confió el presidente anfitrión, Tomás Nutter.

Martín Vega Leonardis, coordinador de Duendes de Rosario, aseguró que su club viaja habitualmente a encuentros por todo el país y el Gustavo Togni de Mar del Plata Club es de los más grandes en cuanto a convocatoria.

«Somos de viajar. Siempre participamos donde nos invitan y la verdad que a los 40 años de este encuentro no podíamos faltar. Es para destacar la cantidad de chicos y la organización de este de Mar del Plata Club. Creo que es uno de los más convocantes del país», confió.

«Nos alojaron las familias de San Ignacio y los chicos la pasaron muy bien. Ya estaban organizando planes para salir a conocer Mar del Plata después del encuentro. Ayer pudimos ir a la playa más allá del clima», admitió Vega Leonardis.

Pedro Roca, coordinador de San Luis de La Plata, coincidió con su par rosarino.

«Vinimos por primera vez en 2024 y nos trataron excelente así que decidimos volver ahora con unas 250 personas entre chicos y staff. Desde la M7 a la M12 trajimos entre dos y tres equipos por división», aseguró.

«Nos alojaron en sus casas los jugadores de Mar del Plata Club. Y otras divisiones fueron a El Griego, donde mañana tenemos una actividad pensada para todos los chicos de San Luis. La familia nos acompañó bastante además porque la distancia con La Plata no es tan larga», agregó.

«Estuvimos toda la semana mirando cómo venía el clima y por suerte acompañó y salió el sol. Mejor de cómo se dio todo imposible», aseguró con una sonrisa indisimulable Jerónimo Rocatti, vicepresidente de Mar del Plata Club.

«Hubo mucho trabajo para que se de así. Toda la gente del club se comprometió y es una alegría ver eso. Y ahora ya empezamos a trabajar para planificar el que viene. En este salió todo perfecto y los chicos se divirtieron que es lo más importante», añadió.

Fotos Nay Charo / Mar del Plata Club