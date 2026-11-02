Este domingo 8 a partir de las 7 se llevará a cabo una nueva edición del Medio Maratón de Mar del Plata, una competencia que año tras año reúne a corredores de distintos puntos del país. La largada y llegada serán en Playa Grande, en Calle Guardavidas Guillermo Volpe y Primera Junta.

Con los cupos de inscripción completos, la cifra récord para esta edición es de 13.000 atletas, consolidando a Mar del Plata como un destino de referencia para las competencias deportivas de gran convocatoria.

La prueba principal será el tradicional circuito de 21 kilómetros, acompañado por las distancias alternativas de 10 y 5 kilómetros. Las tres modalidades tendrán como punto de partida el sector de Playa Grande, que volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de esta jornada deportiva.

En ese sentido, el retiro de kits se llevará a cabo en el Hotel NH Provincial (Salón Colón, Av. Peralta Ramos 2502) el viernes 6 de noviembre (de 10 a 19) y el sábado 7 (de 10 a 17).