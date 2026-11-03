La Obra Asistencial Mutual (OAM) realizó el viernes 30 de octubre una reunión informativa abierta en la sede de Balcarce 3296, con la presencia de más de 200 personas. Estuvo a cargo del presidente, Rubén Pili, acompañado en la presentación por el vicepresidente, Walter Iribarren; el secretario, Damián Ibáñez; la tesorera, María Verónica Maio; el Dr. César Sivo, asesor legal de la mutual; y las contadoras del estudio Abriata & Manna.

El encuentro fue una forma más de estar cerca de la comunidad de OAM. Allí se explicó de primera mano en qué situación se encuentra la mutual, cuáles son las prioridades y qué se está haciendo para que cada asociado y cada familia tenga las respuestas que busca, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención de la salud: prestaciones, autorizaciones y convenios con instituciones de salud, entre otros puntos.

Los tres ejes del trabajo siguen siendo los mismos: ordenar la institución, informar con datos verificados e impulsar las medidas necesarias para que la atención se normalice de manera progresiva.

Los asistentes plantearon consultas abiertas, que se respondieron una a una en el momento.

«Quisimos contarles personalmente dónde estamos y qué estamos haciendo. Cada pregunta que recibimos nos marca el trabajo que tenemos por delante. Vamos a seguir informando cada avance, porque OAM es de sus asociados», señaló Pili.

Las personas que consultaron sobre el eje de educación de la mutual abrieron un espacio para repasar los proyectos y las actividades del Instituto Educativo Yumbel.

El Consejo Directivo aprovechó la ocasión para agradecer a las trabajadoras y los trabajadores de OAM, que están dando lo mejor de sí y cooperando con esta gestión para acompañar a la comunidad.

Los asociados pueden hacer consultas de manera presencial de 8 a 16 hs, por WhatsApp al 2235974137 (asistencial) o al teléfono 496-1031.