El próximo 7 de noviembre, Club TRI será escenario de una noche dedicada a la música y al universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mala Sangre presenta «Un baión para el ojo idiota», una propuesta que invita a reencontrarse con las canciones de una de las agrupaciones más influyentes del rock argentino.

El espectáculo tendrá como protagonista la interpretación en vivo de un álbum completo. Luego de una pausa de treinta minutos, la banda regresará al escenario para ofrecer una selección de otros clásicos ricoteros, en un recorrido por distintas etapas de su repertorio. Una noche para celebrar esas canciones que atraviesan generaciones y mantienen intacta su capacidad de convocatoria.

Además, quienes asistan participarán del sorteo de un disco de vinilo de Los Redondos con su entrada. El encuentro será en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650. Las entradas tendrán un valor de $6.000 y se venderán únicamente en puerta, por orden de llegada. El espectáculo comenzará a las 21 horas.