El martes 3 de noviembre la Cooperativa Scyco puso en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales de Vivoratá. Se trata de una obra que fortalece el servicio sanitario de la localidad y acompaña su crecimiento.

La planta está compuesta por tres módulos construidos sobre contenedores de 12 metros de largo reforzados y revestidos para asegurar su durabilidad. Tiene una capacidad de tratamiento de aproximadamente 220 metros cúbicos diarios equivalente a una población de unas 1.000 personas.

Los líquidos cloacales de la localidad llegan a una estación de bombeo y desde allí son impulsados hacia la planta donde reciben su tratamiento antes de la disposición final. El tratamiento es biológico y se realiza en etapas sucesivas de aireación y reposo con una desinfección final del agua tratada. Todo el sistema funciona de manera continua y automática.

La planta cuenta con una sala de equipos donde se encuentran las bombas y el tablero de comandos y con un sistema de alarmas que permite un control permanente de su funcionamiento.

Para su puesta en marcha el personal de la Cooperativa recibió una capacitación a cargo de especialistas sobre la operación y el mantenimiento de la planta.

“La función de la planta depuradora es eliminar los contaminantes de los desagües cloacales de la población” explicó el licenciado en Ciencias Químicas Ricardo Tylka y agregó que “de esta manera se puede desarrollar la actividad de la población sin impactar directamente en el medio ambiente”.

“Adentro de los contenedores, que están unidos entre sí, ocurren en secuencia seis etapas de tratamiento de manera tal de fomentar que las propias bacterias y microorganismos se encarguen de hacer la depuración. Por eso es un tratamiento de tipo biológico” detalló el ingeniero civil e hidráulico Fernando Frayssinet.

“Desde la prevención de enfermedades hasta la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales como el agua, la flora y la fauna. Por eso es tan importante tener una planta de tratamiento” señaló Frayssinet.

De esta manera el agua que sale de la planta tiene la calidad adecuada para su disposición final en línea con el cuidado del ambiente y la salud pública. La obra forma parte del trabajo que la Cooperativa Scyco lleva adelante para sumar infraestructura y mejores servicios en Vivorata.