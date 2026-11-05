El martes 3 de noviembre en el Centro Cultural Victoria Ocampo, se entregó el Premio Alfonsina en reconocimiento a la trayectoria y al aporte cultural de la comunidad entre los cuales se destacó, en el rubro científico, el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), representando a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyN- UNMDP) y al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), e integrado por Nahuel Farías, Emiliano Ocampo, Ezequiel Mabragaña y Florencia Matusevich.

El Premio Alfonsina es un reconocimiento que se entrega anualmente, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Municipal N°9.238, con el fin de fomentar los valores individuales y colectivos de quienes por su labor contribuyen a fortalecer culturalmente al partido de General Pueyrredon.

La campaña, que recorrió las profundidades del cañón submarino más grande del país —ubicado frente a la costa bonaerense—, alcanzó gran repercusión pública gracias a la transmisión en vivo realizada a través del canal de YouTube de Schmidt Ocean Institute. Los cinco científicos marplatenses participaron en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), del CONICET, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) y del INIDEP.

Para esta edición, se conformó una Comisión Honoraria evaluadora que contó con presencia de Luis Reyes, en representación de la Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº 1 Polivalente de Arte; el maestro Julio Dávila, por la Orquesta Municipal de Tango; Mariana Pellejero, ganadora del Premio Alfonsina 2024 en el rubro Plástica; Aly Corrado Melin, ganadora de la edición 2021 en Creación Literaria; Limay Ameztoy, en representación de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, en el campo Humanitario; y el doctor Luis Moya, en representación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el campo Científico.

La ceremonia completó la premiación con reconocimientos en Creación Literaria para Marina Martín por Estaciones Poéticas y en el rubro Humanitario para Olga Paravizini, referente de La Noche de la Caridad. En el campo Artístico fueron premiados, en Teatro, el Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Ábalos, en Música, la Orquesta Típica Rayuela y en Plástica, Casa Intermitente.