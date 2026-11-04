En el marco del anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la continuidad del fenómeno de El Niño durante los próximos meses, con pronósticos que anticipan una intensidad fuerte o muy fuerte y una posible extensión hasta comienzos de 2027, el director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad FASTA, Esp. Ing. Marcelo Ragonese, se refirió a cómo se produce este fenómeno, qué efectos puede generar en Mar del Plata y qué medidas de prevención es importante tener en cuenta.

En este sentido, Ragonese explicó: “el fenómeno de El Niño forma parte de un patrón climático global conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) . Se produce por un calentamiento anómalo y sostenido de las aguas superficiales en el Océano Pacífico ecuatorial central y oriental”.

«En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste, empujando las aguas cálidas hacia Asia y Oceanía . Sin embargo, durante El Niño, estos vientos se debilitan o invierten su dirección. Esto permite que el agua cálida se desplace hacia las costas de América del Sur, alterando la circulación atmosférica global y modificando el régimen de lluvias y temperaturas en diversas regiones del planeta», comentó.

Además, Ragonese explicó las consecuencias que tiene en el mundo y sobre todo en nuestra región: “a nivel global, El Niño altera el clima provocando sequías extremas en zonas como Oceanía o el sudeste asiático, e inundaciones en sectores de América”.

«En la Argentina, sus consecuencias varían según la región, pero su impacto más directo se siente en el centro y noreste del país (la región Pampeana y el Litoral). Durante la primavera, invierno y el otoño posterior al desarrollo del fenómeno, la Argentina suele registrar un incremento significativo en el volumen de precipitaciones y una mayor frecuencia de tormentas severas . Aunque esto beneficia el volumen hídrico en zonas agrícolas golpeadas por sequías previas, también incrementa sustancialmente el riesgo de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, anegamientos rurales y daños en infraestructura”, afirmó.