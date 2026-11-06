Llega el fin de semana largo y la Costa Atlántica se prepara para recibir buena cantidad de turistas y a pesar de un viernes lluvioso, los próximos días se presentarán soleados con ascenso de temperaturas.

La inestabilidad de este viernes responde al ingreso de un frente frío que activó tormentas y lluvias de variada intensidad en la región. A medida que este frente avance dejará un ambiente mucho mas frío con un importante descenso de temperaturas.

A partir del sábado las jornadas se presentarán soleadas, con un clima un poco otoñal en la primera parte y luego, a medida que el viento empiece a cambiar hacia el sector norte las temperaturas se incrementarán con máximas que superarán los 20 grados incluso en la primera parte de la próxima semana.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a frío. Cielo cubierto con lluvias. Mejorando por la tarde-noche. Viento leve a moderado del sector noroeste en rotación al sur. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 17°.

Reporte @sebapagliarino