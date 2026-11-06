En una jornada cargada de emoción y con el Aula Magna María del Carmen “Coca” Maggi colmada, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) entregó el título de Doctor Honoris Causa al músico y compositor argentino León Gieco. El reconocimiento se realizó en el marco del II Festival Nuestra América, organizado por la Facultad de Humanidades, través del Centro de Estudios Socio Históricos de América Latina Contemporánea(CESALC).

La distinción, que fue entregada por la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, y el decano de la Facultad de Humanidades, Enrique Andriotti Romanín, reconoce la trayectoria artística de Gieco y su compromiso sostenido con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, valores que atraviesan buena parte de su obra y de su recorrido público.

En la antesala al recorrido musical que brindó Gieco, Biasone expresó la emoción de la comunidad universitaria y destacó el vínculo entre las canciones del artista y distintas generaciones que encontraron en ellas una forma de expresión y acompañamiento. “Hablar de León Gieco es hablar de alguien que luchó toda su vida y le puso el cuerpo a los derechos humanos, a la memoria, a la verdad, a la justicia”, señaló.

Luego, el músico compartió un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su repertorio junto a la comunidad universitaria. El encuentro incluyó también la proyección de imágenes de Mundo Alas, el proyecto artístico que reúne a músicos y artistas con discapacidad, y de De Ushuaia a La Quiaca, la experiencia musical y cultural que documentó un recorrido por distintas regiones del país.

La música, los recuerdos y el reconocimiento a una trayectoria profundamente ligada a la cultura popular argentina dieron forma a un encuentro atravesado por la emoción, en el que la comunidad universitaria pudo celebrar y agradecer a un artista cuyas canciones acompañaron distintas épocas y generaciones. (Portal Universidad)