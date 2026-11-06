La actividad bancaria estará paralizada este viernes 6 de noviembre en todo el país, incluido Mar del Plata, con motivo de la celebración del Día del Bancario.

Durante la jornada no habrá atención al público en las sucursales ni operaciones habituales por ventanilla.

La medida alcanza a las entidades públicas y privadas y se enmarca en el reconocimiento del día no laborable para los trabajadores del sector financiero.

Pero el cierre de este viernes será apenas el comienzo de una seguidilla de jornadas sin actividad presencial que se extenderá durante varios días.

Un cronograma especial de seis días

A la celebración del Día del Bancario se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 y el feriado bancario dispuesto por el Banco Central para el martes 10, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En Mar del Plata, además, el miércoles 11 será feriado provincial por la visita del pontífice. En el caso del Banco Provincia, ya está previsto que las sucursales permanezcan cerradas también durante esa jornada, por lo que la atención presencial se retomará el jueves 12. En las entidades privadas, el alcance del cierre del miércoles deberá confirmarse.

Qué operaciones se podrán realizar

Durante los días de inactividad, los usuarios podrán utilizar los cajeros automáticos para retirar dinero y realizar las operaciones habilitadas.

También continuarán funcionando el home banking, las aplicaciones móviles, las transferencias, los pagos de servicios, las tarjetas de débito y crédito y las billeteras virtuales.

De todos modos, se recomienda anticipar los trámites que requieran atención presencial y prever la disponibilidad de efectivo, ya que las operaciones que necesiten intervención de las sucursales deberán esperar hasta la normalización de la actividad.