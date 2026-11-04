En el marco de la IV Jornada de Ciberseguridad, realizada el pasado lunes 2 de noviembre, la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA recibió la Orden de Ciberdefensa “Guardianes del Muro Digital”, en el grado de “Guardianes de la Red”, otorgada por el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

El reconocimiento destaca los méritos de la unidad académica y la cooperación sostenida que ambas instituciones mantienen en materia de ciberdefensa nacional. La distinción fue entregada por el Director del Instituto, coronel Adrián Cristian Carafi, y el coronel César Cicerchia, referente técnico en ciberdefensa y colaborador de la Facultad.

En este sentido, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Roberto Giordano Lerena, expresó: “es un gran honor para nuestra Facultad de Ingeniería recibir esta Orden. Esta distinción reconoce nuestros méritos, que honran el espíritu de la Orden y la cooperación que venimos realizando en forma sostenida y mutua en materia de ciberdefensa de la Nación”.

Asimismo, destacó especialmente el trabajo del equipo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab): “Quiero destacar el trabajo de todo el equipo del InFo-Lab que, desde la propia creación del Instituto, ha venido trabajando en forma articulada con él, siempre con genuina vocación de servicio y compromiso con la Patria”.

La jornada fue organizada por la Facultad de Ingeniería de UFASTA y coorganizada por el Instituto de Ciencias Forenses y el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab) de la Universidad FASTA, junto al Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas Argentinas y la Facultad de Ingeniería del Ejército.

Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas vinculadas a la investigación y prevención de ciberataques. Pablo Moyano y César Cicerchia presentaron un análisis forense del ciberataque a ViaSat en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, con especial atención al wiper Acid Rain.