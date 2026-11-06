Más de 20 talentos de Mar del Plata participaron en la realización de una

producción audiovisual filmada en Villa Mitre que hoy representa a la ciudad en el Festival Internacional de 7 segundos (7SIFF). Para continuar impulsando el proyecto, necesita el voto del público.

Detrás de esta la pieza audiovisual hay un trabajo colectivo que reúne a más de 20 talentos marplatenses, entre artistas, intérpretes y profesionales de distintas áreas de la producción

cinematográfica. En el mismo participan estudiantes y egresados de la Escuela de artes visuales Martin A. Malharro y la UNMDP, estudiantes de teatro, de comunicación audiovisual, de fotografía, de diseño de indumentaria, músicos.

El proyecto fue filmado en Villa Mitre, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad, que se convirtió en el escenario de la propuesta.

Sinopsis: “Una mesa donde el exceso y la ostentación alcanzan su forma más grotesca.”

La participación en el 7SIFF es una oportunidad para visibilizar el trabajo de la realización independiente y demostrar el potencial creativo que existe localmente.

Ahora, EL BANQUETE necesita del público para dar un paso más. La votación es una instancia fundamental de la competencia y cada apoyo puede marcar la diferencia. Por eso, el equipo invita a quienes acompañan la cultura local y a todos los interesados en el cine a participar; para esto es necesario crear una cuenta gratuita en Flixxo, la plataforma donde también se pueden descubrir y disfrutar los demás cortometrajes que forman parte del festival.

Una vez registrado, solo hay que reproducir EL BANQUETE y hacer clic en el ícono del corazón que aparece en el reproductor para dejar el voto.

¿CÓMO VOTAR?

Ingresar a: https:/play.flixxo.com/es/content/97a085ce-3d4b-4778-a002-4b264deb1caa Buscar y reproducir el cortometraje EL BANQUETE. Seguir las indicaciones de la plataforma para registrar el voto del público.



EQUIPO DE REALIZACIÓN:

Producción y dirección: Agustina Issler

Asistencia de dirección: Manuel ullua

Dirección de foto: Mateo Barberon

Dirección de arte: Agustina Issler

Asistencia de arte: Zoe KramerGafers: Fermin Furmston, Agustin Idiart, Thiago Olivera

Runer: Atahualpa Lasta

Camara 1: Airin Goni

Camara 2: Guillermo Lasta

Camara 3: Lola Torrecilla

DIT: Nata Cadenas

Dirección de sonido: Felix Ance

Vestuario: Agata Retamar , Magdalena Bustos Godin

Peinado: Lena peluqueria “La Ofi”

Make up: Ceci Ventura

Rental: Pochoclo rental

Montaje: Nata Cadenas y Airu Goni

Color: Lautaro Rosales

Grafica: Agustin Panaggio

Actuaron

MICAELA ROMEO

LUCIANA GIA

FIORELLA NAPOLI

LUCIA CASAZZA

FLACO BASIRICO

NICO MAGGI