La participación marplatense en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 incluyó atletismo, surf y stand up paddle, natación, natación artística, aguas abiertas, clavados, waterpolo, remo, remo coastal, patín carrera, skateboarding, taekwondo, tiro con arco, squash, vóleibol, beach vóley y triatlón. En total, los atletas de nuestra ciudad ganaron 5 medallas doradas, 11 plateadas y 8 de bronce.

Micaela Levaggi fue una de las grandes protagonistas de la delegación. La atleta consiguió ganó los 1.500 metros y los 5.000 metros, mientras que terminó tercera en los 3.000 metros con obstáculos. En esta última prueba, el oro correspondió a Belén Casetta, que se consagró campeona con 9:35.44, marca que además constituyó récord sudamericano.

Diego Lacamoire obtuvo la medalla de plata en los 1.500 metros. Sofía Luna participó en los 10.000 metros, prueba en la que finalizó sexta, con una actuación que incluyó una nueva mejor marca personal. Franco Peidón compitió en los 800 metros y alcanzó la final. Agustín Carril finalizó quinto en salto con garrocha. Tomás Olivera participó en el lanzamiento de martillo y terminó sexto.

La subsede de Playa Grande fue escenario de una de las actuaciones más importantes de los representantes locales.

Isabella Assmann se consagró campeona suramericana y ganó la medalla de oro en bodyboard femenino. Joaquín Muñoz Larreta obtuvo el oro en shortboard masculino, mientras que su hermana Victoria Muñoz Larreta consiguió la plata en shortboard femenino. Thiago Passeri también fue medalla de plata en shortboard masculino.

Por su parte, Alma Coletta Spada logró la medalla de plata en SUP técnico femenino, sobre 3 kilómetros. Además, Surfiel Gil, en longboard masculino, quedó eliminado en la instancia de repechaje; y Emiliano Tabaré, en bodyboard masculino, no pudo avanzar después de perder por una diferencia mínima en su primera presentación y en el repechaje.

Una vez más Matías Chaillou y Guido Buscaglia fueron protagonistas de distintas pruebas de natación. Ambos integraron la posta argentina 4×200 metros libre masculina, junto a Máximo Aguilar y Lucas Alba, que obtuvo la medalla de bronce.

Chaillou también formó parte de la posta mixta 4×100 metros combinados, que consiguió la medalla de plata, junto a Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos y Santiago Grassi. En los 100 metros libre individual, Chaillou fue cuarto, mientras que Buscaglia terminó octavo. En los 200 metros libres Matías batió el récord nacional juvenil.

También Catalina Dos Santos integró la delegación argentina de natación y participó en las pruebas de 100 y 200 metros libres.

Morena Basso integró el equipo argentino de natación artística. En la rutina acrobática de equipos mixtos, Argentina finalizó quinta.

En aguas abiertas, Ivo Cassini completó una muy buena actuación y terminó cuarto.

En clavados, Auka Sosa, junto a Azul Chiorazzo, terminó cuarta en trampolín de 3 metros sincronizado femenino.

En waterpolo, el arquero marplatense Octavio Salas integró el seleccionado argentino masculino que se quedó con la medalla de plata tras caer en la final 15 a 14 ante Brasil.

Agustín Scenna consiguió la medalla de bronce en single scull masculino. Además integró el bote argentino de cuatro pares de remos cortos masculino que obtuvo otra medalla de bronce.

Guadalupe Salas integró el ocho femenino argentino, que finalizó cuarto. Clara Galfré tuvo participación tanto en remo convencional como en Coastal. En el remo convencional fue cuarta en la final individual de peso ligero femenino. En Coastal, lideró la clasificación contrarreloj del single femenino pero posteriormente cayó en semifinales y terminó quinta en la clasificación general.

Santiago Ferrer Ferrero consiguió la medalla de bronce en el doble Coastal mixto, junto a Katia Baluzzo. Además, fue cuarto en la clasificación del single masculino Coastal.

En patín carrera Ken Kuwada tuvo una actuación sobresaliente y obtuvo dos medallas de plata. Fue segundo en los 5.000 metros por puntos y volvió a subir al podio en los 10.000 metros por eliminación.

Micaela Siri terminó octava en los 1.000 metros sprint, mientras que en los 200 metros meta contra meta quedó novena en la clasificación y no accedió a la final.

Tobías González fue quinto en los 1.000 metros sprint, luego de haber terminado décimo en la clasificación de los 200 metros.

El experimentado skater Matías Dell Olio terminó noveno en street masculino.

Julia Sepúlveda alcanzó la final de la categoría femenina hasta 57 kg de taekwondo y obtuvo la medalla de plata.

En tiro con arco, Damián Jajarabilla terminó 12.º en el ranking individual de recurvo. En la competencia por equipos masculinos de recurvo, Argentina quedó quinta en la clasificación inicial. Posteriormente, el equipo cayó en cuartos de final ante Venezuela.

En squash Leandro Romiglio llegó hasta los octavos de final del cuadro individual masculino, donde cayó 3-2 ante el chileno Matías Lacroix. En dobles mixtos, junto a Antonela Falcione, la dupla argentina quedó eliminada en cuartos de final, frente a Ecuador.

Morena Chiappero integró la Selección Argentina femenina de vóley que obtuvo la medalla de plata en el torneo de vóleibol.

En beach vóley, Belén Enríquez, junto a Brenda Churín, finalizó quinta, después de caer en cuartos de final y ganar posteriormente el partido de reclasificación por el quinto puesto.

Tiago Muñoz consiguió la medalla de bronce en el triatlón sprint individual masculino. Además, integró el relevo mixto argentino junto a Moira Miranda, María Vargas y Bautista Arbizu, que finalizó cuarto.