La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon expresó su rechazo a la reforma del Régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación y advirtió que la nueva normativa establece “dos varas de medir” entre usuarios del servicio de gas. La iniciativa fue sancionada el jueves 24 de septiembre con 38 votos a favor y 8 en contra.

A través de un comunicado firmado por el defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, el organismo sostuvo que la modificación resulta “inoportuna, injusta e irrazonable”, ya que mantiene el beneficio pleno y automático para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en General Pueyrredon desaparece el acceso automático al descuento y queda sujeto al cumplimiento de determinados requisitos de ingresos y patrimonio.

Según explicó la Defensoría, los usuarios de Mar del Plata y Batán deberán acreditar falta de capacidad de pago y, además, no encontrarse alcanzados por criterios de exclusión patrimonial que serán establecidos por la reglamentación. Entre ellos se menciona que ningún integrante del grupo familiar tenga participación en una sociedad ni sea titular de un vehículo con menos de tres años de antigüedad.

“No hay razón climática para el trato desigual”

Uno de los principales argumentos planteados por el organismo apunta al fundamento climático que dio origen a la incorporación de General Pueyrredon al régimen en 2021.

La Defensoría recordó que la clasificación bioambiental establecida por la Norma IRAM 11603 ubica al distrito en la misma zona climática que una parte de la provincia de Río Negro, que mantendrá el beneficio.

“No hay razón climática para el trato desigual; la diferencia es exclusivamente de origen y de conveniencia fiscal”, sostuvo el organismo en su comunicado.

La Defensoría también cuestionó que el cambio sea presentado como una focalización del beneficio. En ese sentido, señaló que General Pueyrredon cuenta con 262.306 hogares beneficiarios, equivalentes al 21% del total provincial, y afirmó haber relevado facturas reales de vecinos en las que detectó incrementos de entre el 37% y el 43% para quienes queden fuera del esquema actual. Para quienes actualmente cuentan con el descuento reforzado del 50%, advirtió que la factura podría llegar a duplicarse.

El organismo remarcó además que los usuarios del distrito continuarán aportando, mediante el pago de sus facturas de gas, al Fondo Fiduciario que sostiene el régimen de Zona Fría, aun cuando el acceso al beneficio deje de ser automático para General Pueyrredon.

La Defensoría analiza un amparo colectivo

En su comunicado, el organismo sostuvo que la reforma podría afectar principios vinculados con la igualdad ante la ley y con la progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Estos son argumentos que la Defensoría plantea como fundamento de una eventual presentación judicial, no como una decisión ya adoptada por los tribunales.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon se encuentra evaluando las acciones judiciales que correspondan para defender a los usuarios del distrito. La alternativa de un amparo colectivo también fue confirmada públicamente por Lacedonia, quien señaló que se aguardará la promulgación de la norma para avanzar con la estrategia judicial.

La postura se suma a otros reclamos surgidos en distintos municipios bonaerenses afectados por la modificación del régimen, mientras se aguarda la promulgación y reglamentación de la nueva normativa.