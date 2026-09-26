La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Social- acompaña una nueva edición de MUNA Te Escucha, una consulta impulsada por UNICEF Argentina a través de U-Report para conocer las principales preocupaciones, intereses y opiniones de adolescentes y jóvenes.

La propuesta está dirigida a chicas y chicos de 13 a 24 años y forma parte del trabajo que UNICEF desarrolla junto a los gobiernos locales a través de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), iniciativa orientada a fortalecer las capacidades municipales para el desarrollo de políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Zulcovsky, destacó el acompañamiento del Municipio a la iniciativa: “Venimos trabajando junto a UNICEF a través de MUNA y esta consulta nos permite escuchar directamente a los adolescentes y jóvenes y conocer cuáles son los temas que hoy los atraviesan”.

Asimismo, señaló que “desde el Municipio contamos con el Espacio de Escucha destinado a adolescentes y, durante septiembre, en el marco del Mes de Prevención del Suicidio, llevamos adelante una campaña para promover la escucha, el acompañamiento y la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar lo que les pasa”.

La consulta retoma una experiencia desarrollada anteriormente a través de U-Report y -al igual que en aquella oportunidad- el cuestionario fue trabajado y validado con la participación de jóvenes de distintos municipios, quienes aportaron sus propias miradas y reflexiones.

Las personas interesadas en participar deben saber que la consulta es gratuita y anónima. Y que estará disponible hasta el 14 de octubre. Quienes tengan entre 13 y 24 años pueden participar a través de Instagram y Facebook (@Ureport_argentina), enviando por mensaje directo la palabra “INTERESES”. También se puede enviar la misma palabra al Whatsapp +54 9 11 6194 4646.

Las respuestas permitirán conocer cuáles son los temas que actualmente preocupan e interesan a adolescentes y jóvenes y generar información que pueda contribuir al desarrollo de diagnósticos, estrategias y políticas públicas que los involucren.