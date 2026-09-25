El Instituto Superior de Educación Física N° 11 ubicado en el Parque Independencia se tiñó de celeste y blanco en la cuarta jornada de racquetball. Allí, los argentinos dieron la talla, alcanzaron cuatro finales en Individuales y Dobles y consiguieron tres doradas.

María José Vargas le ganó el duelo de compatriotas a Natalia Méndez por 3-1 y los dos primeros lugares del podio fueron argentinos en singles femenino. Luego, Vargas en dupla con Valeria Centellas ganaron la dorada tras vencer por 3-2 a Bolivia. Y la tercera llegó con el triunfo del doble mixto integrado por Natalia Méndez y Diego García, que superó a Bolivia por 3-0. Además, García con Fernando Kurzbard se quedaron con la plateada en el doble masculino.

El canotaje de velocidad tuvo su debut en la Costanera Este de Santa Fe tras la suspensión del día de ayer debido a las condiciones climáticas y Argentina debutó con cuatro medallas. El bote de K4 500 metros femenino, integrado por Paulina Barreiro, Magdalena Garro, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto, ganó la medalla dorada con un tiempo de 1:31.25.

El K4 500 metros masculino, de Agustín Vernice, Rubén Rézola, Vicente Vergauven y Gonzalo Carreras, se quedó con el primer lugar con una marca de 1:16.83, mientras que, Aramis Sánchez y Santiago Piedras se impusieron en la prueba de C2 500 metros con marca de 1:35.38. Tais Trimarchi junto a Sabrina Zuccoli completaron la cosecha argentina con la medalla de bronce en el C2 500 metros femenino.

Mientras que el canotaje slalom sumó cuatro podios en el Lago Sur, Manuel Tripano obtuvo la dorada en la prueba C1 paralelo, Iris Castiglione obtuvo la plateada en C1 paralelo y la de bronce en K1 paralelo y Matías Contreras la de bronce en K1 paralelo.

La marplatense Micaela Levaggi dio la nota por la mañana y, a pocas horas de haber conseguida la dorada en los 1.500 metros, se volvió a subir a lo más alto del podio: ganó la prueba de los 5.000 metros con un registro de 15:48.73. Además, la posta 4×400 metros mixta tuvo una actuación histórica: Florencia Lamboglia, Elián Larregina, Megan Powel y Agustín Pinti se quedaron con la medalla dorada con nuevo récord (3:16.93) de los Juegos Suramericanos. En tanto que Bruno De Genaro realizó los 400 metros con vallas en 49.76s, logró su mejor marca personal y obtuvo la de bronce.

La pelota vasca también sumó dos medallas doradas para la Argentina en las pruebas de pelota goma trinquete. En la rama femenina, Cynthia Pinto y Lis García derrotaron por 2-1 a las uruguayas Sofía Vicente y Camila Naviliat, en tanto que Facundo Andreasen y Alfredo Villegas le ganaron 2-0 a los chilenos Esteban Romero y Julián Stabon en la final masculina.

Por su parte Guillermo Osorio, Melina Spahn y Micaela Cortéz ganaron la plateada en frontón masculino, frontón femenino y frontball femenino, respectivamente. Adrián Astorga logró un bronce en frontball masculino.

El taekwondo sumó dos medallas. Mateo Di Leo (+80kg) ganó la plateada en Kyorugi, mientras que Brenda Ruiz (-67kg) se quedó con la de bronce. Y el karate aportó una plateada con María Ichiki (-61kg) y una de bronce con Julio Ichiki (-75kg). Por su parte, Valentín Sternik Sepiurka conquistó la de bronce en velocidad en escalada deportiva. En tanto que el equipo de ecuestre quedó segundo con Lucas Mesa, Damián Ancic, Manuel Chechic y Tomás Galilea.