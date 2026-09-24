A Micaela Levaggi el plan le resultó a la perfección y se llevó el premio grande en los 1500 metros que se desarrolló en la pista del Pedro Candioti. La marplatense arrasó en los últimos 20 metros y así pasó del cuarto puesto al primero para coronarse y conseguir la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un registro de 4:22.43. En la misma prueba, pero en la categoría masculina, el marplatense Diego Lacamoire obtuvo la plateada. Además, Helen Bernard ganó la de bronce en los 100 metros con vallas.

Alejo Suter dio la gran sorpresa en la prueba boulder de escalada que se disputa en el ISEF N°27 de Santa Fe al quedarse con la medalla dorada con un puntaje de 84.9, superando a los chilenos Benjamín Vargas (84.5) y Joaquín Urrutia (69.7).

El tenis de mesa proporcionó dos doradas con Horacio Cifuentes como protagonista: venció a Santiago Lorenzo en la final de Individuales por 3-2 (11-7, 14-12, 2-11, 6-11, 11-8, 2-11 y 11-5) y luego la dupla se impuso a Chile por 3-2 en el Club Atlético Provincial.

El ciclismo pista se despidió de los Juegos Suramericanos y Argentina cerró su participación con cinco medallas: una dorada, dos plateadas y dos de bronce. El título llegó de la mano de Rubén Ramos y Marcos Méndez en la prueba Madison, que se impusieron de principio a fin puntuando en 11 de los 12 sprints para totalizar 43 puntos.

Luis Acuña logró la primera dorada en taekwondo luego de vencer por 2-0 al brasileño Souza en la final de la categoría hasta 68 kilos. Argentina no se subía a lo más alto del podio en esta disciplina desde 2014. Ignacio Espínola (-58kg) y la marplatense María Sepúlveda (49 a 57kg) lograron medallas plateadas.

María Sepúlveda

Por su parte, el tiro con arco sumó dos plateadas en equipo compuesto. Nelson Salinas, Iván Nikolajuk y Lucas Garcés formaron el equipo masculino, mientras que María González, Guillermina González y Daniela Cheffer integraron el femenino. En tanto que el equipo femenino conformado por Alma Pueyo, Wanda Arca y María Giudice se quedó con el bronce en recurvo.

En el Club de Niños Manuel de Belgrano de Santa Fe, Carla Galfré ganó la medalla de bronce en el 1X de remo costero al igual que la dupla de Catia Baluzzo y Santiago Ferrer en el 2X mixto. Y en el Lago Sur, Matías Contreras e Iris Castiglione lograron el tercer puesto en la prueba contrarreloj de canotaje slalom.