En la última jornada de actividad para la natación en el Centro Acuático Provincial, el seleccionado argentino sumó tres nuevas medallas para completar su cosecha en 28 y ratificar su lugar como la disciplina que más podios le aportó a las delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina consiguió dos medallas plateadas, las de Malena Santillán en los 200 metros libre y la de la posta mixta (Ceballos, Grassi, el marplatense Chaillou y Dieleke) 4×100 metros combinados, y una de bronce, la de Santiago Grassi en los 50 metros libre.

La gimnasia tuvo un cierre de lujo en el Invencible. Julieta Lucas obtuvo la medalla dorada en la prueba de piso, su cuarto título en Santa Fe 2026, donde Fila Dalinger obtuvo el bronce, mientras que Ivo Chiapponi también logró la de bronce pero en barras paralelas.

La esgrima consiguió otra dorada. En esta ocasión llegó a través de la prueba por equipos de sable masculino, que en la final derrotó a Brasil por 45-29 en el estadio Salvador Bonilla. Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino representaron a la Argentina. En el Patinódromo Municipal, el marplatense Ken Kuwada logró la medalla plateada en los 10000 metros eliminación del patinaje de velocidad.

Catalina Serio dio la sorpresa en la prueba de pentatlón moderno y se quedó con la medalla dorada tras ser la más regular en la sumatoria de las pruebas de esgrima, natación, obstáculos y laser run. En los esports Argentina sumó otra dorada con la victoria de Facundo Chávez y Gabriel Villanueva en Valorant.

El Stand Up Paddle (tabla y remo) consiguió cuatro medallas: dos doradas, una plateada y una de bronce en la Laguna Sétubal de Santa Fe. En la rama femenina, Juliette Duhaime se quedó con la prueba técnica de 3 kilómetros, en la que registró 20 minutos, 28 segundos y 80 centésimas para alcanzar su segunda medalla en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En el podio estuvo acompañada por la marplatense Alma Coletta, que empleó un tiempo de 21:49.20 y terminó como escolta.

Santino Basaldella obtuvo la dorada en la prueba masculina tras registrar 18:43.37 y así también consiguió su segunda medalla en la competencia. Ignacio Arias, con 19:13.35, finalizó tercero y consiguió la de bronce. En triatlón, el marplatense Tiago Munoz logró la medalla de bronce en el sprint individual.

Por su parte, Mara Kucharski, de 20 años, dio el golpe en skeet femenino: con 26 aciertos se quedó con la dorada y postergó a la chilena Francisca Crovetto, campeona olímpica en París 2024. Además, la argentina logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Federico Gil, en tanto, finalizó segundo en la prueba masculina y también se subió al podio.

El remo debutó en el medallero con la plateada de Santino Menini en el ligero individual, mientras que Martín Mansilla, Joaquín Riveros, Máximo Pacheco y Joel Romero lograron el bronce en cuatro remos largos sin timonel. Las bochas sumaron dos bronces: Candela Molina y Gabriel Crespi en equipo mixto petanca y Renzo Farias junto a Milagros Pereyra en equipo mixto Rafa Volo.

El boxeo logró sus tres primeras medallas en estos juegos y fueron todas de bronce. Las mismas llegaron de las manos de Enzo Gallardo (+90kg), Tatiana Flores (-51kg) y Santiago Tulián (-55kg). También fue bronce para el equipo argentino de Cuatro Remos Largos sin timonel conformado por Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero.