Argentina tuvo una jornada brillante en el canotaje y sumó 10 medallas este viernes: siete doradas, dos plateadas y una de bronce, consolidando a nuestro país en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Además, la delegación nacional sumó doradas en atletismo, surf, pádel, karate y tenis.

En atletismo, la marplatense Belén Casetta se quedó con la dorada en los 3000m con obstáculos con un tiempo de 9:35.44 (récord sudamericano), en la prueba en la que Micaela Levaggi obtuvo la de bronce con un registro de 9:49.63.

Por su parte, Argentina consiguió la plateada en el 4x400m relevo masculino con Bruno De Genaro, Juan Ciampitti, Agustín Pinti y Elián Larregina. En la misma prueba, el equipo femenino, integrado por Florencia Lamboglia, Noelia Martínez, Megan Powell y Guillermina Cossio, logró el bronce. En tanto que Nazareno Melgarejo, en salto triple, y Joaquín Gómez, en lanzamiento de martillo, fueron terceros.

En Mar del Plata, el surf aportó seis podios con dos medallas doradas, tres plateadas y una de bronce. La marplatense Isabella Assman, de solo 14 años, se consagró campeona en la categoría bodyboard femenina; mientras que Joaquín Muñoz también se subió a lo más alto del podio en el shortboard masculino derrotando a su compatriota Thiago Passeri, que se quedó con la plateada. En el shortboard femenino, Victoria Muñoz fue subcampeona, mientras que en longboard Evelyn Gontier se quedó con la plateada y Matías Maturano con la de bronce.