El primer fin de semana de la primavera todavía mantiene condiciones frías en el sudeste bonaerense. Si bien hubo un leve repunte térmico en la semana el aire frío vuelve a predominar en la región por lo que las temperaturas no superarán los 15 grados por estos días.

Sin embargo, hacia el domingo el ingreso de aire cálido y húmedo del sector noreste hará incrementar la humedad y la nubosidad para el inicio de la próxima semana aumentando las probabilidades de precipitaciones.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo despejado a algo nublado. Viento leve a moderado del sector sudeste en rotación al este/noreste. La temperatura mínima se estima en 4° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino