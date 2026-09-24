El senador nacional Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, para reclamar nuevamente la eliminación de los derechos de exportación a la pesca. Recordó que, en mayo de 2025, desde el recinto del Senado, ya había solicitado medidas urgentes a la Nación y a las provincias con litoral marítimo frente a la situación que atravesaba la actividad.

Abad también recordó que en febrero de 2026, durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, había señalado que la eliminación de las retenciones dependía de contar con “holgura fiscal un par de meses más y de ver cómo viene el año”. “Ya pasaron siete meses, Presidenta, y el proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Ejecutivo no contempla ninguna modificación en este tema”, cuestionó.

El senador señaló que en marzo volvió a plantear la necesidad de reducir la carga tributaria y la burocracia que afectan al sector, durante el debate sobre pesca ilegal, y que en agosto presentó un proyecto para declarar la emergencia de la pesca fresquera por 180 días, con medidas de alivio fiscal y herramientas para proteger el empleo. “Las respuestas no llegan y la crisis avanza”, afirmó.

Abad advirtió que la pesca genera alrededor de 2.000 millones de dólares en exportaciones y sostiene 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos, pero atraviesa una pérdida de valor agregado: los productos elaborados pasaron de representar cerca del 50% de las exportaciones pesqueras en 2008 a apenas el 15% en la actualidad. También puso el foco en Mar del Plata y en el impacto que la crisis genera sobre empresas, fileteros, transportistas, talleres navales y el conjunto de la economía local.

Finalmente, Abad valoró la reducción de retenciones al campo y planteó: “Si esta decisión permite invertir, producir y exportar más, ¿por qué ese mismo criterio sigue sin aplicarse al sector pesquero?” En ese sentido, reclamó nuevamente la eliminación de las retenciones a la pesca y la convocatoria a una mesa estratégica con todos los actores, especialmente ante las oportunidades que plantea el acuerdo Mercosur-Unión Europea. “Tenemos todo para ganar el partido, pero retrocedemos y nos hacemos un gol en contra”, concluyó.