La petrolera YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir del sábado a las cero horas, como consecuencia de la extensión del conflicto en Medio Oriente.

Dentro de la información oficial, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril.

Esta medida está orientada a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$ 93.

YPF reafirmó la política de «buffer», la cual «permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado», y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.

«Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red».

YPF, sin embargo, es la petrolera que aplicó el menor aumento en sus precios. Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre 2% y 5%.