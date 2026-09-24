Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio de la senadora Patricia Bullrich sobre la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y afirmó: “COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN. VLLC!”.

Bullrich había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

“La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino”, sostuvo la senadora.

Además, Bullrich contrapuso la reforma con el uso de la emisión monetaria para financiar campañas electorales y planteó como objetivo “construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”.

Milei replicó el mensaje de la legisladora y resumió su posición con la frase “Comienza el fin de la inflación”, acompañada por su habitual expresión “VLLC!”.

Agencia NA