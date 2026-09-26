En el marco del día mundial contra la explotación sexual y la trata de personas*, se presentó este jueves en la sala Payró del Teatro Auditorium la obra de teatro “¿A dónde están?”, escrita y dirigida por Karina Viñas. Más de 400 estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias participaron de la función, que fue convocada desde la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán, en articulación con la Jefatura Distrital de Educación de General Pueyrredon (Región Educativa 19).

La apertura del encuentro estuvo a cargo del fiscal general Daniel Adler, impulsor y miembro de la Mesa Interinstitucional, quien destacó la necesidad de trabajar no solo en la investigación y juicio de los casos, sino también en la prevención del delito y la asistencia a las víctimas.

En este marco, agradeció al Teatro Auditorium, a su director Vito Amalfitano, a Marcelo Marán, a los trabajadores y trabajadoras que abrieron las puertas del espacio, y a las y los integrantes de la Mesa presentes. Y especialmente agradeció a Karina Viñas y todo el elenco de “¿A dónde están?”, por poner su arte y su compromiso al servicio de una temática tan importante como lo es la reflexión a partir de una obra de teatro para la prevención de la trata de personas. También tomó la palabra la inspectora Claudia Sarión, quien agradeció el esfuerzo de docentes, directivos y estudiantes para llenar la sala.

Desde la Mesa, destacaron que la actividad no es aislada. “Esta jornada de Teatro contra la Trata forma parte de un trabajo sostenido que se construye a diario en las escuelas, en las aulas, en los espacios de encuentro y de escucha, donde se generan herramientas para reconocer situaciones de vulneración de derechos, prevenirlas y saber cómo actuar frente a ellas”.

Los aplausos y la emoción inundaron la sala. Tras la función, hubo un intercambio de preguntas, comentarios y sensaciones que la obra de teatro despertó.

Sobre el cierre, se proyectó una producción audiovisual que relata parte de la historia del prostíbulo marplatense Casita Azul, que durante más de dos décadas funcionó como espacio de explotación sexual. Esta pieza es parte del documental que están trabajando para su tesis estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual.

Por qué la fecha

El 23 de septiembre de 1913 se sancionó la Ley Palacios, considerada una de las primeras normas del mundo destinadas a combatir la explotación sexual y la prostitución infantil. Fue impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, quien entonces denunciaba el tráfico de mujeres rusas y polacas que eran trasladadas a Buenos Aires para su explotación en burdeles, entonces reglamentados.

Sobre la obra

¿A dónde están? es una invitación a pensar cómo afecta la ausencia de un integrante de la familia cuando en el transcurrir de un día normal, una hija no regresa. La historia transcurre entre el presente y el pasado. Muestra la vida de la familia y cómo intenta sobrellevar esa ausencia en su cotidianeidad; y al mismo tiempo la situación de su hija, luego de ser captada por una red de trata. Es una presentación ágil, dinámica, que atraviesa al espectador invitándolo a pensar, reflexionar y emocionarse. Habla de cómo funcionan los engaños para la captación de las víctimas, el rol de las redes sociales y las ofertas de trabajo engañosas.

Es una obra escrita y dirigida por Karina Viñas, con la asistencia en dirección de Mariel Petroccelli, y con la participación en escena de los actores y actrices marplatenses Lorena Parisi, Alejandra Martínez, Mariana Depierro, José Luis Ovcak, Fabián Richetto, Candela Ramos y Florencia Gaona. Las coreografías a cargo de Cecilia Zanninetti generan quiebres disruptivos.