El Municipio de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado- continúa trabajando en el fortalecimiento de la producción local a través del programa Producto Local.

En ese sentido, hasta la fecha se incorporaron 11 nuevas empresas a esta iniciativa, alcanzando así un total de 310 firmas participantes y 13.372 productos registrados con el logotipo que identifica a los productos hechos en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.

En comparación con el mismo período del año pasado, esto representa un aumento de más del 3,67% en la cantidad de empresas adheridas y la incorporación de un total de 435 nuevos productos registrados. De esta manera, es una herramienta clave para visibilizar el trabajo de la industria local en diversos rubros como alimentos y bebidas, indumentaria, maquinaria, pesca y química.

Desde la Dirección de Comercio e Industria se continúa acompañando a los productores locales con acciones que potencien la visibilidad de sus emprendimientos y productos, al tiempo que se fomenta el consumo consciente y de cercanía, promoviendo circuitos económicos más sostenibles y más oportunidades para el trabajo marplatense.

Quienes deseen sumarse al programa o conocer más detalles pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/productolocal_, comunicarse al 499-7970 (interno 4347 y 4376), escribir a [email protected] o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Salta 1842 (5º piso).

Producto Local y el crecimiento de las empresas locales

Además de la incorporación de nuevas empresas, el programa también acompaña a firmas con trayectoria que continúan creciendo y proyectando nuevas etapas para su desarrollo en la ciudad, como Marbella. La empresa marplatense, vinculada a la industria pesquera, cuenta con una amplia trayectoria en la elaboración de productos y actualmente proyecta su expansión hacia el Parque Industrial, con el objetivo de continuar desarrollando su actividad productiva desde Mar del Plata.