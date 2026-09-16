En una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con grandes actuaciones argentinas, la delegación nacional obtuvo 32 medallas, 10 doradas, 11 plateadas y 11 de bronce.

El Invencible Estadio Acuatico Provincial volvió a vibrar con otra gran actuación del seleccionado argentino de natación, que obtuvo dos medallas doradas, tres plateadas y cuatro de bronce. Macarena Ceballos sumó su cuarta dorada de los Juegos al imponerse en los 50 metros pecho y Malena Santillán también se subió a lo más alto del podio tras quedarse con los 200 metros espalda.

Por su parte, Lucas Alba (1500 metros libre), Cecilia Dieleke (200 metros espalda) y la posta 4×100 metros femenina (Berrino, Fernández, Chain y Dieleke) lograron la medalla plateada. En tanto que, Delfina Dini (1500 metros libre), José Materano (200 metros espalda), Martina Barbeito (50 metros pecho) y la posta 4×100 metros masculino (con los marplatenses Matías Chaillou y Guido Buscaglia) obtuvieron la de bronce.

El patinaje artístico vivió una gran jornada en un Estadio Invencible Rosario que estalló con las finales de la prueba libre y de baile individual, en las que Argentina logró una dorada, tres plateadas y dos de bronce. En las prueba libre masculina, Juan Segundo Rodríguez obtuvo el título y Donato Mastroianni logró el segundo puesto, mientras que en la rama femenina Micaela Lopetegui fue medalla plateada y Valentina Longo la de bronce. En las pruebas de baile individual, Facundo Nieva fue segundo y Delfina Veljanovich tercera.

La gimnasia artística tuvo su primer día de finales por aparatos individuales y los gimnastas nacionales obtuvieron cuatro medallas, dos doradas, una plateada y otra de bronce. Julieta Lucas obtuvo la tercera medalla dorada de su cuenta personal al imponerse en las barras asimétricas, prueba en la que María Estoco fue segunda, y Emilia Acosta se quedó con el primer lugar en la prueba de salto al potro. En la rama masculina, Daniel Villafañe finalizó en el tercer puesto de anillas.

En el patinaje de velocidad, Argentina hizo el 1-2 en la prueba de 5000 metros por puntos gracias a las actuaciones de Benjamín Gader y del marplatense Ken Kuwada, primero y segundo, respectivamente. Luz Casadevall completó la cosecha argentina en Rosario con su segundo puesto en los 61kg de levantamiento de pesas.

En Rafaela, el ciclismo aportó tres medallas a la cosecha nacional. Mateo Kalejman logró la medalla dorada en la prueba de ruta, en la que Delfina Dibella fue tercera en la rama femenina. Y Manuel Turano fue medalla de bronce en el BMX Freestyle ante la atenta mirada del campeón olímpico, José Torres.

En Santa Fe, el tiro deportivo y el SUP surf sumaron cinco medallas. En las pruebas sprint de SUP, Juliette Duhaime y Santino Basaldella se quedaron con la medalla dorada, mientras que Lucía Clembosky fue plateada e Ignacio Arias bronce. Mientras que, Fernanda Russo y Julián Gutierrez se quedaron con la competencia de rifle de aire 10 metros por equipo mixto.