La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC)- informa que el Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado al público desde el 1 hasta el 30 de octubre, debido a la realización de trabajos de mantenimiento y conservación.

Las intervenciones en el predio de Quintana 3998 esquina Funes contemplan tareas en la terraza, cielorrasos y aberturas, tanto de la casa como del pabellón de servicio. Los trabajos se llevarán adelante luego de que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos aprobará el informe elaborado por el EMTURyC, que contempla las intervenciones necesarias para el mantenimiento del conjunto edilicio.

Cabe señalar que durante el período de obras el museo no recibirá visitas. Dicha actividad se retomará a partir del 2 de noviembre de 2026. “Nos pone muy contentos anunciar que vamos a llevar adelante distintas tareas de mantenimiento que este bien patrimonial necesita”, señaló al respecto Francisco Taverna, director de Cultura. “El paso del tiempo nos obliga a llevar distintas tareas, y es por eso que el EMTURyC le solicitó a la Comisión Nacional de Monumentos la autorización para realizar trabajos en la cubierta de la casa, llevar a cabo el hidrolavado y protección de todo el hormigón, proteger las aberturas de la casa que con el paso del tiempo se han ido descascarando, repintar todo lo que es el cielorraso de la propiedad y también avanzar en trabajos de pintura y de mantenimiento en lo que es el pabellón de servicio”, agregó.

“Cabe señalar que el presupuesto para llevar adelante esta intervención surge de un fondo afectado que tiene la Casa, que corresponde al premio de Modernismo WMF/Knoll obtenido en 2024 y otorgado por el Fondo Mundial de Monumentos (WMF), al mejor proyecto de conservación. Es un premio que se obtuvo en dólares y que se invertirá en las tareas de mantenimiento de la propiedad”, informó el funcionario.

Por último, Taverna explicó: “Un dato también importante es que trabajará también en todo el perímetro de luces de la casa para brindarle más seguridad al museo, pero también al barrio. Y se avanzará en la puesta en marcha del cerco perimetral de alarma que tiene la casa para que esté aún más protegida. Así que estamos muy contentos de poder sumar esta intervención a las intervenciones que venimos llevando adelante en cada uno de los museos de Mar del Plata”, concluyó.