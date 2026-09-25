La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), continúa avanzando en el desarrollo del sistema de semáforos adaptativos mediante Inteligencia Artificial. Con el objetivo de articular el funcionamiento de las intersecciones contiguas sobre la avenida De los Trabajadores,el personal de Ingeniería de Tránsito extendió los trabajos hacia los cruces con las calles 12 de Octubre y Gaboto.

En ese marco, tanto en Gaboto como en 12 de Octubre, se llevó a cabo la instalación de cámaras de detección y conteo vehicular sobre los movimientos semafóricos, se reemplazaron los controladores existentes y se montaron cámaras enfocadas en el registro del flujo vehicular en ambos sentidos y del tránsito peatonal.

Al igual que en la instancia inicial, ambas intersecciones mantendrán temporalmente su programación diaria y semanal habitual. Durante un lapso mínimo de dos semanas, las nuevas cámaras se abocarán a la recolección de información para alimentar y ajustar el algoritmo de Inteligencia Artificial. Una vez que el sistema esté en condiciones de operar sobre los tiempos para hacerlos adaptativos, se informará oportunamente y se iniciará la ejecución bajo la supervisión técnica correspondiente.

Paralelamente, el EMVIAL comenzó con las primeras pruebas de automatización en el cruce pionero de avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo, implementando ajustes en tiempo real sobre los ciclos semafóricos según las variaciones del flujo vehicular registradas en el sector.

Desde el área de Vialidad solicitan a los automovilistas y peatones circular con extrema precaución en las inmediaciones de los cruces intervenidos sobre la Avenida de los Trabajadores para evitar inconvenientes en el tránsito mientras se ajustan las nuevas tecnologías.