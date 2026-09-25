Llega el primer fin de semana de la primavera y las condiciones del tiempo siguen estables sobre el sudeste bonaerense con el predominio de aire seco.

En la primera parte de este viernes con viento predominante del sector oeste/noroeste y en la segunda parte del mismo del cuadrante sudoeste, por lo que habrá un incremento térmico en la tarde con máxima de 20° y cielo despejado.

Sin embargo, sobre el fin de semana el aire mas frío llegará a nuestra región generando un descenso de temperaturas con mayor nubosidad y valores máximos cercanos a los 13 o 14 grados sin pronóstico de lluvias.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo despejado. Viento leve a moderado del sector oeste/noroeste en rotación al sudoeste. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 20°.

Reporte @sebapagliarino