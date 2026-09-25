La Estación Mar del Plata será escenario este sábado de una jornada especial organizada por el Ferroclub Argentino, con la presencia de la histórica locomotora a vapor Vulcan Foundry N.º 3925, que además cumple 100 años de servicio. La entrada será libre y gratuita.

Mar del Plata se prepara para celebrar un nuevo aniversario de uno de los acontecimientos que marcó su historia: la llegada del ferrocarril a la ciudad.

Este sábado 26 de septiembre, la Estación Mar del Plata abrirá sus puertas para una exposición ferroviaria histórica que permitirá al público recorrer parte del patrimonio ferroviario argentino.

La actividad será organizada por el Ferroclub Argentino y tendrá como protagonista a la locomotora a vapor Vulcan Foundry N.º 3925, que llegó a la Argentina hace un siglo y que este año cumple 100 años desde su puesta en servicio.

La locomotora estará acompañada por una formación histórica compuesta por nueve vehículos, entre coches preservados por el Ferroclub Argentino y unidades pertenecientes al Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

Entre las piezas que podrán observarse se encuentra el coche Oficial Werkspoor O.F. 1, utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982. También estarán el coche Bar B.A. 400, el coche Cine Hitachi P.A.C. 606, coches Pullman y Semi Pullman, un vagón Postal Werkspoor y un furgón Materfer.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la posibilidad de ingresar y recorrer el interior de los coches, permitiendo a los visitantes conocer de cerca vehículos que forman parte de la historia del sistema ferroviario argentino.

La exposición se desarrollará este sábado 26 de septiembre, de 10 a 18, en la Estación Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.

A 140 años de aquel primer viaje ferroviario que conectó a Mar del Plata con el resto del país, la jornada propone recuperar la memoria de un medio de transporte que fue determinante para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Una oportunidad para que distintas generaciones puedan acercarse al patrimonio ferroviario y conocer algunas de las piezas que forman parte de esa historia.