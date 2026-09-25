En el marco del Día del Empleado de Comercio, que este año tendrá su jornada de descanso el lunes 28 de septiembre, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, puso en valor la importancia de esta fecha para los trabajadores mercantiles y, al mismo tiempo, analizó el complejo escenario que atraviesa el sector comercial.

“Es tu día es tu derecho”

Más allá de las dificultades que atraviesa actualmente el sector, Bianchi destacó la importancia de no perder de vista el significado del Día del Empleado de Comercio.

“Para nosotros el 26 de septiembre es un día emblemático y el 28, es el día donde los comercios van a estar cerrados, ya que hemos firmado un acuerdo con las cámaras nacionales y locales”, afirmó.

En ese sentido, valoró especialmente el acompañamiento de comerciantes y empresarios locales que adhieren a la jornada y permiten que los trabajadores tengan su día de descanso.

“Tenemos un acompañamiento importantísimo por parte del empresariado local que cierra sus puertas, que le da el descanso a los trabajadores; que son los trabajadores que en la pandemia pusieron la cara los fines de semana, verano, invierno; son ellos los que tienen su merecido día.

Desde el SECZA señalaron que la jornada representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de miles de empleados de comercios, supermercados, grandes superficies y empresas del sector, quienes desarrollan su actividad durante todo el año.

Canal de denuncias y fiscalización

Por último, Bianchi confirmó que el sindicato pondrá a disposición de los trabajadores un canal de denuncias para aquellos casos en los que no se respete el derecho al descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio.

“Tenemos un canal de denuncias. Esas denuncias van a ser canalizadas a través de las inspecciones que vamos a llevar a cabo, porque la gente tiene derecho a descansar en su dia y nadie puede exigirles ir a trabajar en un feriado”, afirmó.

De esta manera, el SECZA continuará durante el lunes 28 de septiembre con las tareas de fiscalización y recepción de denuncias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores mercantiles y el respeto de la jornada de descanso.