La Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de Fernanda Raverta para promover el turismo gastronómico en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y, con la sanción definitiva, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La ley de Raverta propone convertir los sabores, productos y tradiciones de cada región en nuevas propuestas para atraer turismo. Para hacerlo, crea rutas gastronómicas que podrán reunir productores, establecimientos, fiestas populares y experiencias locales, un sello para identificar productos y establecimientos representativos y un Plan Estratégico para organizar y promocionar la oferta gastronómica de la Provincia.

“Hay gente que viaja kilómetros para probar un plato, comprar un producto regional o conocer una fiesta popular. La Provincia tiene todo eso. Lo que queremos es conectarlo, mostrarlo y lograr que cada vez más personas vengan a conocerlo”, sostuvo Raverta.

Una de las principales herramientas serán las rutas gastronómicas, pensadas para vincular distintos atractivos de una región en un mismo recorrido turístico. La propuesta busca que una comida típica, un producto elaborado en una localidad, una fiesta o una experiencia gastronómica puedan convertirse en una razón para visitar ese lugar.

La ley también crea el sello “Gastronomía Bonaerense” para distinguir productos y establecimientos representativos y establece la elaboración de un Plan Estratégico que permita identificar qué ofrece cada región y cómo promocionarlo.

“Cada persona que llega a una localidad porque quiere conocer sus sabores también entra a un comercio, compra un producto, se sienta a comer o se queda a dormir. El turismo gastronómico puede generar ese movimiento durante todo el año y en cada rincón de la Provincia”, señaló Raverta.

La iniciativa prevé además el trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios, productores y establecimientos gastronómicos para desarrollar los circuitos y promocionarlos.

Con la sanción definitiva, la Provincia contará con una nueva herramienta para vincular turismo, producción e identidad, ampliar la actividad más allá de las temporadas tradicionales y generar nuevas oportunidades para las economías locales.