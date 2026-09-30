Entre el derecho reconocido y el acceso real, profesionales de la ONG Pallium Latinoamérica analizan los desafíos que atraviesan hoy los Cuidados Paliativos en nuestro país en el marco del XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata. entre el 2 y 4 de octubre.

Bajo el lema “Reconocer la realidad para transformar el cuidado: de la práctica cotidiana a la mejora del sistema”, el XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos organizado por la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMYCP), propone una reflexión clave para el mundo paliativo: observar cómo estamos cuidando, quiénes pueden acceder a esa atención y qué sucede cuando las respuestas no llegan de la misma manera a todos los territorios.

¿Qué significa reconocer la realidad del cuidado en Argentina? “Significa valorar los avances alcanzados, pero también identificar las distancias que todavía separan el reconocimiento de un derecho de su cumplimiento efectivo.”, asegura Gustavo De Simone, director de la O.N.G. Pallium Latinoamérica.

Desde la investigación, el Trabajo Social, la Pediatría, la Terapia Ocupacional y la Enfermería, profesionales vinculados con la ONG Pallium Latinoamérica aportan diferentes perspectivas sobre una misma realidad: garantizar Cuidados Paliativos oportunos, integrales y accesibles continúa siendo uno de los grandes desafíos del sistema de salud argentino.

Equipo ong Pallium

Del derecho reconocido al acceso real

Argentina cuenta desde 2022 con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos N.º 27.678, reglamentada en 2023. La norma reconoce el derecho de las personas que atraviesan enfermedades amenazantes o limitantes para la vida a recibir una atención integral, interdisciplinaria y centrada en sus necesidades y en las de sus familias.

Este marco constituye un punto de partida fundamental. Pero una ley, por sí sola, no garantiza que una persona encuentre un equipo disponible, cercano y preparado cuando lo necesita.

En un país extenso y organizado federalmente, las diferencias territoriales adquieren una importancia decisiva. Los recursos, la formación profesional y la presencia de equipos especializados no se distribuyen de manera homogénea.

Esa distancia entre el derecho reconocido y su implementación también puede observarse en los instrumentos de planificación. El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incluye referencias a los Cuidados Paliativos dentro del programa vinculado con el cáncer y en la atención especializada del Hospital Nacional Baldomero Sommer. Sin embargo, un análisis reciente advierte que no se menciona expresamente la Ley Nacional de Cuidados Paliativos ni el Programa Nacional, y que tampoco se identifican metas específicas para la provisión de analgésicos opioides, como había ocurrido en ejercicios anteriores.

Un presupuesto nacional no refleja por sí solo la totalidad de las respuestas de un sistema federal, ni estas ausencias permiten concluir que no existan otras formas de atención o financiamiento. Pero aquello que la planificación hace visible -y aquello que resulta difícil reconocer en ella- también importa.

Sin objetivos, indicadores y responsabilidades claramente identificables, resulta más complejo conocer a qué personas llega una política, evaluar sus resultados y orientar los recursos hacia las brechas existentes.