La Secretaría de Salud llevará a cabo una serie de encuentros y talleres sobre nutrición, diabetes, hábitos saludables y alimentación en diversos CAPS. Las propuestas están dirigidas a vecinos de todas las edades y se desarrollarán a lo largo de todo octubre. Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon informa el cronograma de talleres de nutrición y salud integral que se realizarán durante octubre en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Las actividades buscan promover hábitos saludables, brindar herramientas para la prevención y el abordaje de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).

En el Centro 1, la programación comenzará el lunes 5 de octubre a las 9 con la charla “Alimentación y neurodesarrollo: desafíos a la hora de comer”. Asimismo, en el CAPS Alto Camet, el martes 6 de octubre a las 10.30, se dictará un taller de diabetes a cargo del equipo especializado del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), mientras que el martes 13 de octubre a las 10.30 tendrá lugar un taller de huerta.

Por su parte, en el CAPS Félix U. Camet la actividad iniciará el viernes 2 de octubre a las 10.30 con un taller enfocado en el cuidado del pie diabético y ECNT. En el CAPS Belisario Roldán, todos los lunes a las 10 se ofrecerá un taller sobre hábitos saludables.

En el CAPS Parque Independencia, el lunes 5 de octubre a las 10.30 se dictará un taller de alimentación complementaria, en tanto que el lunes 26 de octubre a las 10 se abordará la temática de alimentación y embarazo.

En el CAPS Jorge Newbery, el taller sobre diabetes se llevará a cabo todos los miércoles a las 10.30. En el CAPS 2 de Abril, el jueves 15 de octubre a las 10 se dictará una jornada sobre hábitos saludables.

En el CAPS Aeroparque se realizará un taller de huerta los jueves 8 y 15 a las 10, y un taller de cosmética natural el jueves 29 a las 10.

Asimismo, en el barrio Libertad, el grupo de salud integral se reunirá todos los viernes a las 10.30 en la Sociedad de Fomento del barrio. Finalmente, en el Centro Gerontológico Vértiz, el viernes 23 de octubre a las 10.30 se desarrollará un taller enfocado en alimentación saludable.

Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

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