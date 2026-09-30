McDonald’s abrió las puertas de su séptimo restaurante en Mar del Plata, ubicado en el Shopping Bendu, en Av. de los Trabajadores 300. El nuevo local se convierte en el N°236 de la marca en Argentina y refuerza un vínculo de más de 30 años con la ciudad, en el año en que McDonald’s celebra cuatro décadas de presencia en el país.

La inauguración contó con la participación de Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina, junto a autoridades, referentes locales y representantes de medios. Tras el tradicional corte de cinta, los invitados recorrieron las instalaciones del nuevo restaurante, que luego abrió oficialmente sus puertas al público.

La apertura generó 70 nuevos puestos trabajo, principalmente para jóvenes de Mar del Plata que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. De esta manera, McDonald’s continúa consolidando su rol como uno de los principales empleadores de jóvenes del país: actualmente cuenta con más de 16.500 colaboradores en Argentina y más del 85% tiene menos de 24 años.

“Estamos atravesando un momento de fuerte crecimiento en Argentina y esta apertura refleja ese camino. Mar del Plata es una ciudad de la que somos parte hace más de 30 años y donde seguimos encontrando oportunidades para crecer e invertir. Llegar hoy a siete restaurantes demuestra nuestra apuesta de largo plazo por seguir desarrollándonos en mercados estratégicos”, afirmó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Con una superficie cubierta de 440 m², el nuevo restaurante fue pensado para acompañar los distintos momentos de consumo de quienes viven y visitan Mar del Plata. Cuenta con AutoMac, McCafé integrado al restaurante, Playland, sala de cumpleaños y Delivery Point con un sector exclusivo, combinando distintos formatos y servicios de la marca en un mismo espacio.

El nuevo local también incorpora soluciones orientadas a lograr una operación cada vez más eficiente y sustentable. Entre ellas se encuentran iluminación LED de bajo consumo, filtros UV en vidrios para mejorar la eficiencia térmica, sistemas de gestión de energía y agua, medidores de consumo, grifos con reducción de caudal y separación de residuos y aceite usado. Estas iniciativas forman parte del compromiso de Arcos Dorados por reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

La inauguración forma parte del plan de crecimiento de McDonald’s en Argentina y reafirma su apuesta de largo plazo por el país. Con esta nueva apertura, la compañía continúa ampliando su presencia, generando inversión y empleo y fortaleciendo su vínculo con las comunidades donde opera.