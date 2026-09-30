La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) cerró su 30ª edición con un nuevo capítulo de una historia que durante tres décadas reunió en Buenos Aires a los principales protagonistas de la industria turística.

Durante sus cuatro jornadas, la feria recibió a más de 143 mil visitantes y contó con la participación de 64 países de todas las regiones del mundo; las provincias argentinas y 1697 expositores.

“Llegar a la 30ª edición de FIT es un orgullo enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad hacia el futuro. Durante cuatro jornadas volvimos a demostrar que el turismo tiene una enorme capacidad para generar oportunidades, conectar destinos, impulsar negocios y construir nuevas experiencias. FIT es el indudable punto de encuentro donde todo el sector se reúne para pensar y proyectar el turismo que viene”, señaló Andrés Deyá, presidente de FIT.

Entre las propuestas destacadas de la jornada se destacó el Foro Internacional de Turismo Deportivo que puso en agenda el crecimiento de este segmento y su capacidad para generar nuevas oportunidades de desarrollo para los destinos. El encuentro impulsado y coorganizado por ONU Turismo, FIT América Latina, FAEVYT, Visit Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con la participación de Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de ONU Turismo, quien junto a Valentín Diaz Guilligan (presidente del Ente de Turismo y Visit Buenos Aires); Fabián Turnes (secretario de Deportes del GCBA) y Andrés Deyá (presidente de la Feria Internacional de Turismo de América Latina), inauguraron el evento.

El foro reunió a referentes del turismo, el deporte, los grandes eventos y la gestión deportiva. Entre sus protagonistas estuvieron Magui Aicega, excapitana de Las Leonas y campeona mundial de hockey sobre césped, y Luis Scola, CEO de Pallacanestro Varese y referente del básquet argentino, quienes compartieron sus experiencias y miradas sobre liderazgo, gestión y el vínculo entre deporte y turismo. La jornada también abordó el impacto económico, territorial y social de los eventos deportivos, el rol de los estadios y clubes y las nuevas oportunidades para destinos y empresas.

Además, el presidente de FIT, Andrés Deyá, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; Laura Teruel (presidente de la Cámara Argentina de Turismo) y Ezequiel Barberis (presidente de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo) acompañaron una recorrida de senadores nacionales por la 30ª edición de la feria. Participaron de la misma: Bartolomé Abdala (senador por San Luis, quien estará a cargo del Poder Ejecutivo durante los próximos días como presidente interino); Patricia Bullrich (CABA); Mariana Juri (Mendoza); Romina Almeida (Entre Ríos); María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego); Enzo Paolo Fullone (Río Negro); Victoria Huala (La Pampa); Gabriela Valenzuela (Corrientes); Julieta Corroza (Neuquén) y María Emilia Orozco (Salta).

A lo largo de las cuatro jornadas, la feria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, promoción, capacitación y generación de negocios para toda la cadena de valor del turismo, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los grandes encuentros turísticos de América Latina.

Se realizaron más de 150 charlas en los 5 auditorios disponibles y las Rondas de Negocios junto con la herramienta B2B volvieron a superarse: RONDAS DE NEGOCIOS VISIT ARGENTINA BUSINESS HUB fueron protagonistas de los dos días centrados en los profesionales con 4.142 citas concertadas. Además, en la herramienta FIT B2B se solicitaron 9.348 citas.

Una vez más FIT logró reunir a todo el turismo en un solo lugar. La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina ya tiene fecha confirmada: del 2 al 5 octubre de 2027 en Buenos Aires www.fit.org.ar