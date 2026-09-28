La Feria Internacional de Turismo de América Latina cerró su segunda jornada con una masiva concurrencia, a pesar de la lluvia. En el Día Mundial del Turismo, miles de visitantes recorrieron los pabellones, disfrutaron de propuestas gastronómicas, culturales y de entretenimiento y participaron de una agenda que volvió a reunir a destinos, empresas y referentes de toda la industria turística.

FIT volvió a mostrarse colmada de visitantes, que disfrutaron de la diversidad de propuestas de los destinos argentinos y de los países participantes, además de una agenda especialmente pensada para vivir el turismo a través de sus sabores, culturas, experiencias y atractivos.

Como es tradicional durante la feria, Andrés Deyá, presidente de FIT, realizó la recorrida por los stands del Pabellón Nacional junto a Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; Ezequiel Barberis, presidente de FAEVYT; y representantes del sector público y privado del turismo. El recorrido permitió tomar contacto con provincias, destinos, empresarios y referentes de las distintas regiones del país, en una jornada que volvió a poner en valor el carácter federal y público-privado de FIT.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el VI Campionato Scuola Pizzaioli, que reunió a pizzaioli de distintos países y tuvo competencias, demostraciones, masterclasses y degustaciones. El certamen contó con un jurado de reconocidos maestros pizzaioli y referentes de la gastronomía, que tuvo la tarea de evaluar las distintas categorías de la competencia.

El cierre consagró a Lucas Sagues como Campeón Sudamericano Scuola Pizzailoi 2026, en una competencia que volvió a poner a la gastronomía como una de las grandes experiencias para disfrutar en FIT.

La jornada también tuvo una fuerte presencia de la música, la cultura y las tradiciones de los destinos. En la carpa principal FIT SHOW brillaron Desakata2, en el marco de la presentación de la temporada de verano de Córdoba, y Los Nocheros, en una presentación de la provincia de Salta, que convocó a una gran cantidad de público.

Los visitantes también pudieron recorrer los stands de las provincias argentinas, conocer los atractivos turísticos de los más de 60 países participantes y vivir las diferentes propuestas de los República Dominicana, país invitado, que desplegó música, degustaciones de café y experiencias para conocer su cultura y sus destinos.

Con esta segunda jornada, FIT 2026 cerró su etapa abierta al público general y se prepara para sus dos últimas jornadas, destinadas exclusivamente a profesionales del sector.

Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, FIT abrirá sus puertas para profesionales, con rondas de negocios, FIT B2B, FIT Tech, conferencias, presentaciones y espacios de networking.