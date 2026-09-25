Mar del Plata volverá a ser protagonista de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires, en una edición especialmente significativa por celebrar los 30 años de uno de los principales encuentros de la industria turística mundial.

En este marco, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentará toda la oferta turística de Mar del Plata a través de una propuesta que combinará gastronomía, entretenimiento, innovación y experiencias interactivas, con el objetivo de mostrar la diversidad de opciones que ofrece la ciudad durante todo el año.

Mar del Plata contará con un stand de 176 metros cuadrados, ubicado en el N° 1240 del Pabellón Nacional, donde los visitantes podrán acercarse a distintas experiencias vinculadas con el destino. Entre ellas se destacará una experiencia inmersiva con Oculus, que permitirá recorrer y descubrir Mar del Plata de una manera diferente (simulando estar encima de una tabla de surf) y un puesto de fotografías que permitirá a los visitantes llevarse su imagen impresa en el momento (como si estuviesen ya en Mar del Plata).

En ese marco, se desarrollará una “fiesta silenciosa» en la que la música no se reproducirá en parlantes tradicionales sino que cada asistente recibirá dispositivos inalámbricos y podrá optar por 3 diferentes canales de música (los auriculares tendrán luces led que identificarán cada uno de esos canales, invitando a los participantes a sincronizarse unos con otros): desde afuera parecerá que todo está en silencio, aunque en realidad no sea así.

La gastronomía marplatense también tendrá un lugar destacado dentro de la propuesta: durante las jornadas de FIT, el reconocido chef internacional Patricio Negro será parte de las actividades de cocina, poniendo en valor la identidad gastronómica de la ciudad y sus productos.

Además, importantes personalidades del espectáculo que serán figuras en la temporada de verano 2026-2027, acompañarán la presencia de Mar del Plata en esta edición de la feria.

La promoción de Mar del Plata se lleva adelante gracias a la labor en conjunto del sector público y privado. En esta oportunidad, acompañan al EMTURyC: Amelia Ice Tea; Antares Cerveza; Antoniucci; Bodegas López; Bristol Cerveza; Café Cabrales; Camboya; Chinchulín; Conservas Puglisi; De Guido Artesanal; Deseado – Café Frío; Dulce Bocado; Green Mug; Gondar; Guatán; Havanna; Kalmar: Kinturray; La Fonte D’Oro; La Hechicera Alfajores; Los Alemanes; Malfatti Alfajores; Mar del Plata Gin; Mardelcanto Alfajores; Milagros Del Cielo; RD Vermut; Restinga; Rodo Vermú Artesanal; Saint Gottard; Sans Gluten; Sol de Invierno; Alvarez Argüelles Hoteles; Aquópolis; Bristol Apart Hotel; Cabañas Milano Benessere; Cámara Textil Mar del Plata; Colegio de Martilleros; Con-nexion Eventos Corporativos & Alojamientos; Denver Hotel & Spa; Grupo Flecha / Puente Mar del Plata; Grupo Roibas; Hermitage Hotel; Hotel Dos Reyes; Hotel Konke Mar del Plata; Hotel Traful (MGDUAL SRL); Hotel Panamericano; Mar del Plata Convention & Visitors Bureau; NH Gran Hotel Provincial; OHS Hoteles; San Remo Hoteles; Torres de Manantiales Apart Hotel; Zamorano Viajes.

MAR DEL PLATA TAMBIÉN ESTARÁ EN FIT OUTDOOR

Como parte de esta edición aniversario -y al igual que el año pasado-, la ciudad tendrá una participación especial en FIT Outdoor: un espacio de 120 metros cuadrados dedicado a las experiencias y actividades al aire libre.

Allí, Mar del Plata invitará a los visitantes a interactuar con tres grandes íconos vinculados con la identidad de la ciudad a través de photo opportunities especialmente diseñadas: un circuito de bicicleta, el clásico lobo marino de la Rambla y tablas de surf en la playa.

De esta manera, la propuesta buscará transmitir algunos de los atributos que distinguen a Mar del Plata como destino turístico: el mar, el deporte, la recreación y la posibilidad de vivir experiencias durante todo el año.

La participación en FIT 2026 permitirá además fortalecer el vínculo con operadores, profesionales y representantes del sector turístico, en un encuentro que reúne a destinos, empresas y actores de la industria de Argentina y el mundo.

ACERCA DE FIT 2026

La Feria Internacional de Turismo de América Latina celebrará este año su 30° aniversario y se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

La edición aniversario será la más grande de su historia, con más de 20.000 metros cuadrados expositivos y más de 350 expositores, reuniendo durante cuatro jornadas a destinos, empresas, profesionales del sector y público general.

Horarios FIT 2026:

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre: 14 a 21 hs.

Visitantes: profesionales y público general.

Lunes 28 y martes 29 de septiembre: 10 a 19 hs.

Visitantes: operadores turísticos y profesionales.